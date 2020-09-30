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توك شو

أستاذ قانون جنائي يحسم الجدل حول استبعاد المرشحين..فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:30 م
الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي ، إن المتهم في جناية أو جنحة لا يحق له الترشح في الانتخابات البرلمانية وهذا كان مقترحا  بناء علي قسم الفتوى والتشريع رفضه سنة 2014 .

ومن جانبه اضاف احمد الجندي المحامي خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولي المصرية ، ان من يريد ان يترشح الي انتخابات مجلس النواب أو الشيوخ يجب ان يكون حسن السير والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحكم نهائي في قضية جنائية وان يصدر له حكم رد اعتبار .

وفي ذلك السياق أوضح علي العرابي المحامي  ، ان المرشح إذا كان متهم في قضية تسقط عنه شروط الترشح وهناك شروط أخرى مثل المرض النفسي والعصبي حددها القانون لنائب يجب ان يكون مقيدا مدرجا في قاعدة البيانات في الدائرة المرشح بها .

وتابع مصطفى السعداوي : أن من يريد الترشح إذا كان محكوما عليه وتم إيقاف العقوبة يمكنه الترشح إلى الانتخابات .

واستكمل أحمد الجندي ، ان هناك دعوى مثارة من بنت تعرضت الى افعال مشينة وبناء عليه تقدمنا إلى المحامي العام بتحريك الدعوى الجنائية مؤكدا علي ان امر الضبط والاحضار متواجد منذ يوم 5/3/2020 . 
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