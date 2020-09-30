أستاذ قانون جنائي يحسم الجدل حول استبعاد المرشحين..فيديو

قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي ، إن المتهم في جناية أو جنحة لا يحق له الترشح في الانتخابات البرلمانية وهذا كان مقترحا بناء علي قسم الفتوى والتشريع رفضه سنة 2014 .





ومن جانبه اضاف احمد الجندي المحامي خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولي المصرية ، ان من يريد ان يترشح الي انتخابات مجلس النواب أو الشيوخ يجب ان يكون حسن السير والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحكم نهائي في قضية جنائية وان يصدر له حكم رد اعتبار .





وفي ذلك السياق أوضح علي العرابي المحامي ، ان المرشح إذا كان متهم في قضية تسقط عنه شروط الترشح وهناك شروط مثل المرض النفسي والعصبي حددها القانون لنائب يجب ان يكون مقيدا مدرجا في قاعدة البيانات في الدائرة المرشح بها . ذلكأوضحإذاأخرىمدرجا





وتابع مصطفى السعداوي : أن من يريد الترشح إذا كان محكوما عليه وتم إيقاف العقوبة يمكنه الترشح إلى الانتخابات .



