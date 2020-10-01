حبس موظف وصديقه لسرقتهما 9 آلاف جنيه من مقر عمله بحلوان

قررت جهات التحقيق، حبس موظف في شركة، وصديقه، 4 ايام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة 9 آلاف جنيه من مقر الشركة عمله في حلوان.

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها الحقيقية.

كما كلفت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمقر الشركة؛ لفحصها، ومعرفة كيف وقعت الجريمة.

وكان قد استعان موظف بشركة بحلوان بصديقه لسرقة مقر شركته، حيث اقتحم الاخير الشركة حاملا سلاحا بلاستيكيا واستولى على ٩ الاف جنيه ولاذ بالهرب.





تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا بتعرض شركة للسرقة على يد شخص مجهول.





ومن خلال كاميرات المراقبة استطاع رجال الامن تحديد المتهم وتم ضبطه.





وبمواجهته اعترف أن موظفا بالشركة هو من خطط لذلك وهو قام بتنفيذ الواقعة ، حيث تم ضبط الموظف وايد ما جاء باقوال المتهم.





وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.