موجز السوشيال.. محمود فايز يرحب بـ موسيماني.. وحازم إمام بيحب نفسه أوى

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:نشر الفنان أحمد التهامى صورة له يمازح بها جمهور ، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".رحب محمود فايز مساعد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، ب بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي سابقًا .بعث الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ببرقية تهنئة إلى الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم أميرًا لدولة الكويت الشقيقة".نشر حازم امام لاعب نادى الزمالك سابقا؛ صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".