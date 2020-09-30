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أخبار البلد

موجز السوشيال.. محمود فايز يرحب بـ موسيماني.. وحازم إمام بيحب نفسه أوى

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

أنا مش قصدي حاجة.. أحمد التهامي يمازح جمهوره بصورة.. شاهد

نشر الفنان أحمد التهامى صورة له يمازح بها جمهور ،  من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

بكل حب نرحب بيك .. محمود فايز يرحب ب بيتسو موسيماني | شاهد


رحب محمود فايز مساعد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، ب بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي سابقًا .


محمد بن زايد يهنئ الأمير نواف الأحمد لتوليه حكم الكويت ... شاهد

بعث الشيخ محمد بن زايد  ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ببرقية تهنئة إلى الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم أميرًا لدولة الكويت الشقيقة".


حازم إمام لـ متابعيه على إنستجرام: بحب نفسي قوي.. شاهد


نشر حازم امام لاعب نادى الزمالك سابقا؛ صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
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