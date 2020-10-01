AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس مالك مخبز بلدي استولى على 200 ألف جنيه من أموال الدعم

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:12 ص
رغيف العيش
رغيف العيش
Advertisements
اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس مالك مخبز، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاستيلاء على 200 ألف جنيه من أموال الدعم، دون وجه حق، وذلك في مدينة السلام.

وكلفت جهات التحقيق، بالتحري عن الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها الحقيقة، وإعداد تقرير عنها.

وكان رجال مباحث التموين بالقاهرة، تمكنوا من ضبط مالك مخبز بلدى بمدينة السلام بالقاهرة؛ لاستيلائه على ٢٠٠ ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق.

وتبين قيام المتهم بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

كان ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس صاحب مخبز ببولاق أبو العلا لاستيلائه على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم

صاحب مخبز بالسلام يستولى على ٢ مليون جنيه من أموال الدعم

حبس مالك مخبز لاستيلائه على 2 مليون جنيه من أموال الدعم

ضبط مسئولة عن مخبز بلدى بالسلام استولت على مليونيّ جنيه من الدعم

ضبط مسئول مخبز بلدى بالسلام لاستيلائه على 372 جنيها من أموال الدعم

حبس مالك مخبز لاستيلائه على 2 مليون جنيه من أموال الدعم بالأميرية

ترشيحاتنا

%36 من مشتري السيارات المستعملة يتعرضون للنصب

الجزائر.. الرئيس تبون يعين قياديا إخوانيا وزيرا

بفستان جذاب.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

مريضة تفقد أنفها بالكامل بعد تشخيص إصابتها بسرطان الجلد.. وهذه قصتها

أعراض تحذيرية لـ سرطان المبيض تغفلها الكثير من النساء

فايلر يجمع متعلقاته من فندق الإقامة ويغادر إلى مطار القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر باهظ.. تعرف على تكلفة فستان هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها

زوج يختطف طائرة هليكوبتر لتهريب زوجته من السجن.. ومفاجأة تفسد خطته

مصادفة مستحيلة.. ولادة طفل ووالديه على يد نفس الطبيب بفارق 29 عاما