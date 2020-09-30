الدوري الإسباني .. ريال مدريد يحقق فوزا باهتا على بلد الوليد

حقق فريق ريال مدريد، ثاني انتصاراته في بطولة الدوري الإسباني، موسم 2020/ 2021، وذلك بعد فوزه على ضيفه بلد الوليد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة للمسابقة.





هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق البديل، البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 65، بعد تخبط دفاعي في صفوف بلد الوليد، ليجلب نقاط المباراة الثلاث لفريقه.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة السابعة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن فريقي خيتافي وفالنسيا صاحبي الصدارة وبمباراة أقل منهما، فيما توقف رصيد بلد الوليد عند نقطتين فقط في المركز الثامن عشر.





وفي نفس الجولة فاز إيبار على إيلتشي بهدف نظيف، كما فاز فياريال على ألأفيس بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل أتلتيكو مدريد مع هويسكا سلبيًا.





وفي سياق آخر، أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، خبرًا صادمًا لجماهيره، بشأن تعرض البلجيكي إيدين هازارد نجم الفريق، لإصابة جديدة، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة بلد الوليد في الأسبوع رقم من الدوري الإسباني.





وكان هازارد متواجدا ضمن القائمة المستدعاة لمواجهة بلد الوليد، لأول مرة هذا الموسم، بعد غيابه عن المشاركة في المباراتين الماضيتين ضد ريال سوسييداد، وريال بيتيس.





كما سيتم استبعاده من قائمة منتخب بلجيكا الذي سيواجه كوت ديفوار وديًا، ثم إنجلترا وأيسلندا في دوري الأمم الأوروبية، بشهر أكتوبر.





وقال ريال مدريد في بيان رسمي: " بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدن هازارد من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تبين انه يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليمنى، سيتم تقييم تطور حالته".