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وزير التعليم: نظام جديد للتقييم في الثانوية العامة بعيدا عن الحفظ والتلقين

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:48 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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عادل نصار
دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور، لعدم حرمان أولادهم من نظام مشاريع في التعليم.

وأضاف شوقي، في حواره مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج الآن، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن نظام المشاريع في المراحل التعليمية المختلفة الغرض منه تدريب الطلاب على البحث والاستكشاف.


وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،:"اليوم بقي في كل الاختيارات أمام الطالب، وحتى في مجموعات التقوية مبقاش شرط تروح اللي في مدرستك وتروح لأي مدرس".


وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أننا نهتم بتطوير المجموعات المدرسية والطالب حق اختيار المجموعة الأنسب منه حسب المعلم الذي يريده.


وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لدينا ألوان وانظمة مختلفة من المدارس في التعليم المصري، مشيرا إلى أن نظام جديد للتقييم في الثانوية العامة بعيدا عن الحفظ والتلقين.


وفي السياق نفسه أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن استجابة الطلبة للنظام التعليمي الجديد أكبر من أولياء الأمور.
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