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حدث فريد في مصر.. وزير الآثار: سنفتح أحد التوابيت لأول مرة على الهواء مباشرة السبت القادم.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال خالد عنان، وزير السياحة والآثار، إن الكشف الأثري بمنطقة سقارة، كان بداية بوجود 13 تابوتا مغلقين، بداخلهم المومياوات، متابعا: ذهبت مع مصطفي وزيري لرؤية تلك التوابيت، وكان الاحساس عظيما.

وأوضح خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، " احساس نزولك ودخولك في بئر لم ينزل إليه شخص منذ 2500 سنة، عظيم، معقبا: بعد الكشف بأيام وصل عدد التوابيت المكتشفة إلى أكثر من 27 تابوتا.

وأكمل: حددنا يوم 3 أكتوبر ليكون مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن هذا الأثر الكبير، وذلك بحضور الصحف العالمية والأجنبية والمصرية.

وشدد على أن عدد التوابيت فاق الـ 27 تابوت بكثير، ولهذا طلب مني مصطفى وزيري تأجل إعلان المؤتمر، وذلك لأنه وصل إلى بئر آثري أخر.

وأشار إلى أنه لا يمكن تأجيل الإعلان عن البئر، وذلك لأن عدد التوابيت أصبح أكبر من المكان المتواجد فيه، ولهذا يجب أن يتم نقل التوابيت إلى مكان أخر، موضحا: عن استخراج باقي التوابيت سيتم الإعلان عن مؤتمر ثانٍ للاحتفال بهم.

ولفت إلى ان التوابيت سيتم نقلها إلى المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بفتح تابوت واحد فقط أمام الإعلام يوم السبت المقبل، وذلك بناء على رغبة الإعلام العالمي.
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