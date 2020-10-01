رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث مع غادة والي التعاون في مجالات مكافحة غسل الأموال الناتجة عن الفساد والأمن السيبراني.. ويهديها درع الهيئة

خلال اللقاء: مناقشة الفساد في مجال الرياضة ورفع الوعي العام بقيم النزاهة مناقشة تطوير وسائل التحقيق في قضايا الفساد والتربح وتهريب الأصول مناقشة قضية الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية وارتباطها بممارسات فاسدة



استقبل اللواء المهندس حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـ unodc، حيث تقدمت له بالتهنئة علي تقلده رئاسة الهيئة مؤكدة أهمية دور الهيئة في الوقاية من الفساد وحماية موارد الدولة.





كما تناول اللقاء بدء الإعداد للمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذي تستضيفه مصر في الربع الأخير من 2021، ومناقشة التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ومنظمة unodc لنقل خبرات الهيئة من خلال كوادرها لدول عربية وأفريقية أخرى بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهي الذراع التدريبي للهيئة.





وخلال اللقاء تم استعراض التعاون الحالي في مجالات مكافحة غسل الأموال الناتجة عن الفساد والأمن السيبراني وتطوير وسائل التحقيق في قضايا الفساد والتربح وتهريب الأصول كما تم مناقشة أهمية قضية الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية وارتباطها بممارسات فاسدة ودور المرأه في الوقاية من الفساد وأيضا الفساد في مجال الرياضة ورفع الوعي العام بقيم النزاهة والشفافية وتم مناقشه تقوية الشراكة بين الجانبين.