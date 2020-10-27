على مساحة 222 فدانا.. المنطقة الصناعية بالعلاقي في أسوان أمل المستقبل الذي تهدده مياه الصرف الصحي

محافظة أسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء وبوابة مصر الجنوبية نحو أفريقيا، والتى تمتلك العديد من الثروات التعدينية والمحجرية باحتياطات متنوعة.





فى هذا الصدد يلقى "صدى البلد" الضوء على إحدى المناطق الصناعية المقامة داخل محافظة أسوان وهى المنطقة الصناعية بمنطقة العلاقى، والتى تم إنشاؤها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1409 لسنة 1994 على مساحة 222.6 فدان.وكانت من أبرز المطالب والشكاوى التى واجهت أصحاب الورش والمصانع بالمنطقة الصناعية بالعلاقى هى شكواهم المتكررة من تفاقم مشكلة الصرف الصحى منذ عام 2008، وقد ناشدوا اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لحل هذه المشكلة التى مرت عليها 12 عامًا، وقد أعطى المحافظ توجيهاته بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال الصيانة والتطهير لشبكات الصرف الصحى بالمنطقة وطريق أسوان / العلاقى لمدة عام بتكلفة تصل لحوالى 800 ألف جنيه.اقرأ أيضًا:دعم كامل للمستثمرين.. محافظ أسوان يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بـ العلاقيوقال العميد أحمد عز المشرف العام على المناطق الصناعية بالمحافظة فى تصريحات لصدى البلد بأنه تم توقيع عقد الصيانة والتطهير للشبكات مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والذى سيشمل تطهير بيارات التجميع وغرف فصل الزيوت والشحوم وشبكات انحدار ومطابق غرف التفتيش، حيث سيستفيد من هذا المشروع 818 ورشة، بالإضافة إلى 232 مصنعًا صغيرًا ومتوسطًا بالمنطقة الصناعية بالعلاقى.كما كانت تعتبر مشكلة ضعف مياه الشرب بالمنطقة الصناعية من أبرز المشاكل التى تواجه أصحاب الورش والمصانع وقد أوضح العميد أحمد عز بأن محافظ أسوان وجه إلى الإسراع بإنهاء مشكلة من خلال التنسيق مع الشركة لتشغيل بعض الآبار الإرتوازية بالشلال، والذى أثبتت تحاليل المعامل المتخصصة صلاحية وجودة المياه المنتجة منها.كما تم الاتفاق مع رئيس هيئة التنمية الصناعية على توصيل التيار الكهربائى للمصانع المتعثرة بسبب عدم وجود مصدر طاقة لتشغيلها، حيث سيتم تركيب محولات الكهرباء اللازمة بتكلفة 20 مليون جنيه كدعم من الهيئة للمشروعات الاستثمارية .هذا بجانب السعى لتوقيع برتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة لإقامة منطقة صناعية حرفية جديدة فى امتداد المنطقة الصناعية بالعلاقى على مساحة تصل لحوالى 3 آلاف فدان لجذب مشروعات استثمارية جديدة بإقامة مصانع جديدة للجرانيت والرخام لاستغلال الاحتياطيات الكبيرة من هذه الخامات بدلًا من نقلها للشمال مما يتسبب في تلف الطرق وشبكات البنية التحتية، فضلًا عن العوائد الاقتصادية وتشغيل الشباب الأسوانى.وكان قد تم التنسيق بين محافظة أسوان الهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية آلية لاستكمال تشغيل 30 مصنعا جديدا بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بعد أن كانوا فى قائمة المشروعات المتعثرة لسنوات مع إقامة منطقة صناعية حرفية جديدة فى امتدادها.هذا بجانب العمل على تقنين أوضاع 50 مصنعا تم إنشاؤهم منذ سنوات خارج المنطقة الصناعية من خلال الإسراع في إنهاء إجراءات منح رخصة التشغيل لتحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى للعمالة التى تعمل داخل هذه المصانع.ولم تشهد المنطقة الصناعية إغلاق لمصانع بسبب إنتشار جائحة كورونا حيث إن المصانع والورش تواصل إنتاجاها من الخامات المختلفة بمعدلات طبيعية، وبالتوازى مع ذلك يوجد مصنع لإنتاج الكحول الإيثيلى والذى تم افتتاحه وتشغيله بعد أن تم توفيق أوضاعه الإدارية التى تعطلت لأكثر من عامين، حيث قام المصنع ببيع الكحول فى عبوات مختلفة ويصل سعر اللتر منه إلى ٥٠ جنيهًا، والنصف لتر بسعر ٢٥ جنيهًا، وعبوة ١٠٠ ملى بسعر ١٠ جنيهات.وقد شهدت الشهور الماضية إلغاء وسحب الأراضي المخصصة لأصحاب 5 مشروعات، وتوقيع غرامات تأخير عليهم لعدم جديتهم في التنفيذ طبقًا للبرنامج الزمني، رغم إعطاء أكثر من مهلة طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، بجانب فسخ التعاقد مع 10 محلات تجارية بالسويقة لتقاعسهم عن سداد الإيجارات وانتهاء مدة التعاقد على أن يجري طرحها على المصانع بالمنطقة؛ لتوفير الخدمات للعمالة التابعة لها.فيما تم إعطاء مهلة لمشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة بإجمالي 18 مشروعًا، والتي لم يمر عليها 3 سنوات منذ استلام الأراضي المخصصة لها مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للإنشاءات والتشغيل الفعلي، وسيجري سحب الأراضي في حال التقاعس أو محاولة تسقيعها.قال سطوحى مصطفى رئيس جمعية المستثمرين بأسوان بأن الجمعية تقدمت إلى هيئة التنمية الصناعية بطلب لتخصيص 100 فدان لإنشاء منطقة صناعية جديدة بجوار المنطقة الصناعية الموجودة حاليًا بمنطقة العلاقى وذلك بهدف عمل توسعات للمصانع الحالية، إضافة إلى إقامة منطقة جاذبة للمستثمرين يوجد بها جميع الخدمات التى يتطلبها المستثمرون حيث أن المنطقة الجديدة ستقام بنظام المطور الصناعى، وستوفر الآلاف من فرص العمل.وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة الصناعية بالعلاقى مقامة في موقع يقع بعيد تمامًا عن المناطق والأحياء والمجمعات السكنية، وبالتالي فإنه لا توجد أى أضرار بيئية ناتجة منها، وهى تضم 286 ورشة حرفية، بجانب 12 مصنعا بإجمالي استثمارات 130 مليون جنيه منها 69.5 مليون جنيه مخصصة لإنشاء مشروعات جديدة تضم 13 مشروعًا في مجال تقطيع ونشر الرخام والجرانيت وصناعة المواد البنائية، و8 مشروعات في الصناعات الغذائية، و5 مشروعات في الصناعات الميكانيكية، كما أن هناك 5 مشروعات أخرى حرفية وبيئية، بالإضافة إلى مشروعين في الصناعات الكيماوية.وتعتبر المنطقة الصناعية بالعلاقى منطقة جذب للاستثمارات وتقوم المحافظة بتقديم جميع التسهيلات لتحقيق ذلك حيث إنه يتم الاستجابة الفورية لأي طلب لمستثمر يرغب في زيادة المساحة المخصصة له بعد البدء الفعلي في الإنتاج تشجيعًا لزيادة حجم الاستثمارات داخل المنطقة الصناعية التي أصبحت مهيأة لذلك عقب تطوير المنطقة في الفترة الأخيرة بتكلفة وصلت لنحو 15 مليون جنيه، بجانب وجودها بالقرب من محاجر ومناجم الثروات التعدينية التي تنفرد بها المحافظة‏.‏وتم مؤخرًا رصف الطريق المؤدي إلي المنطقة الصناعية في المسافة من ميدان العلاقي وحتى مدخل المنطقة الصناعية بطول 1 كم وبعرض 40 م في الاتجاهين لتسهيل وصول المركبات والسيارات للمنطقة التي تقل العاملين والمواد الخام المختلفة.