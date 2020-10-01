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توك شو

صيانة لجسم الإنسان.. أسامة الأزهري: أمارس الرياضة وألزم أولادي بممارستها.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:47 ص
الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري
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قسم التوك شو
قال الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الرياضة لها أثر عميق على النفس، مضيفا أن الرياضة تصنع الإنسان وتنشط الجسم وتحوله إلى صحي. 

وأضاف الأزهري أثناء لقائه مع الإعلامي رامي رضوان المذاع على قناة "DMC"، أن الرياضة لها أثر عميق في تنمية الإنسان وتحويل طاقة الشخص ونفسيته المليئة بمعالم متضاربة وإحباطات وقيود داخلية، إلى طاقات متجددة لديها نشاط وحيوية. 

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن الرياضة تساعد على الانضباط، ومنع الجسم من الترهل والتراخي، مضيفا أن الرياضة أحد أهم مستلزمات صيانة جسم الإنسان، والإبقاء على هذه الأمانة في إطار الحد الأدنى من الاعتدال. 

وأشار إلى أن الرسول الكريم كان حريصا على ممارسة الرياضة عن طريق إقامة مسابقات على ظهور الخيل والجمال والجري، مضيفا أن هناك كُتبا رصدت تاريخ الرياضة عند المسلمين لأنها صيانة لجسم الإنسان.

وتابع الشيخ أسامة الأزهري "أمارس الرياضة، وألزم أولادي بممارستها؛ لأنها من مستلزمات صيانة جسم الإنسان، كما أوصانا الرسول الكريم بممارسة الرياضة".

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