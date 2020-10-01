تكريم آية طه طالبة الطب المكافحة وعلاج والدها وتوظيف شقيقها.. فيديو

قالت ايه طه طالبة طب الاسكندرية ، إن محافظة البحيرة قامت بالاتصال بنا وقالوا لي انهم يكرمونني من قبل المحافظ وبعد ذلك جلس معنا المحافظ وعرضنا عليه جميع طلباتنا وأمر بعلاج والدي وعمل كشك لوالدتي وقام بتوظيف لاخويا مصطفي .





وأضافت آية طه خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولى المصرية ، أن اليوم ذهبنا بالطلبات الي المحافظة والمحافظ قام بالتوقيع عليها غدا سنبدأ في العمل في الكشك واخي سيذهب غدا الي مديرية القوي العاملة في دمنهور للمتابعة معه .





واوضحت ايه طه ، ان المحافظ قام بتجهيز زيارة لنقل والدي الي القاهرة يوم الاحد لان حالتة خطيرة كما ان والدى مريض منذ 20 عامًا وعمل العملية وأنا كان عمري ووقتها 40 يومًا".





ولفتت "آية طه حسين"، إلى عدم قدرة والدها على العمل دفع والدتها لاستكمال العمل على "فرش الأحذية"، الذى كان يعمل عليه قبل مرضه.





وتابعت "والدى كان يجهش بالبكاء من شدة الألم وذلك كان يحزننى ويدفعنى إلى مساعدته ومساعدة الأسرة حتى أحقق هدفى فى التعليم من أجل إسعادهم ومساعدتهم فى الحياة العملية".





وطالبت "آية طه حسين"، بتخفيض المصروفات المالية لكلية الطب، حتى تتمكن أسرتها من الإنفاق عليها.