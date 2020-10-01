AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مركز أمريكي: أكثر من 73 مليون تابعوا مناظرة ترامب وبايدن

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال مركز "نيلسون" الأمريكي، إن أكثر من 73 مليون مواطن أمريكي تابعوا أول مناظرة تلفزيونية بين الرئيس دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن. 

وفي مناظرة مع بايدن مساء أمس الثلاثاء، لم يلتزم ترامب بالقول إنه سيقبل نتيجة الانتخابات.

وأكد ترامب شكاوى لا أساس لها من أن زيادة بطاقات الاقتراع عبر البريد بسبب جائحة فيروس كورونا سيؤدي إلى تزوير واسع النطاق في التصويت.

ومساء الأربعاء، قال بايدن إن الشعب الأمريكي لن يقف مكتوف الأيدي إذا خسر الرئيس دونالد ترامب انتخابات نوفمبر تشرين الثاني ورفض التنحي.

وحث بايدن الأمريكيين على التصويت لصالحه بأعداد كبيرة للقضاء على أي احتمال لبقاء الجمهوري ترامب في البيت الأبيض إذا خسر الانتخابات.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة انتخابات الرئاسة الأمريكية..ترامب يطلب تأجيلها خوفا من التزوير..وبايدن يتصدر الاستطلاعات بعد الضربات المتتالية للرئيس..كورونا يصيب الاقتصاد بأسوأ انكماش ربع سنوي في التاريخ

مواجهة عنيفة بين ترامب وبايدن مع بدء انطلاق الانتخابات الأمريكية

بايدن: ترامب دمية في يد بوتين

ترامب يحذر من تزوير الانتخابات بسبب التصويت بالبريد.. وبايدن يهاجمه

إهانات متبادلة ومشادات حادة.. الفوضى تسيطر على أول مناظرة لـ ترامب وبايدن.. ملخص ما دار بين مرشحي الرئاسة الأمريكية

مناظرة ترامب وبايدن.. أهم موضوعات النقاش ومواقف الخصمين منها

ترشيحاتنا

شاهد .. مشادة بين أليو بادجي وموسيماني قبل توليه الإدارة الفنية للأهلي

بعد معركة استمرت خمسة أشهر.. وفاة أول متعافٍ من الإيدز في العالم

490 رأس خيل.. مدير مزرعة الزهراء للخيول الأصيلة: لدينا أندر سلالات الخيول.. فيديو

بإطلالة شتوية.. غادة عبدالرازق تستعرض جمالها على إنستجرام

الصحة: تسجيل 119 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و16 حالة وفاة

أول تعليق من موسيماني مدرب الأهلي الجديد وموعد توقيع العقد

AdvertisementS

الليلة بـ 1500 دولار| سقوط شبكة دعارة بالتجمع الخامس | تفاصيل

زوج طبيبة طنطا المتوفاة بكورونا يكشف مفاجأة عن سبب موتها.. فيديو

عفوية طفل تضع منى الشاذلي في موقف مضحك على الهواء.. شاهد

مجدى عبدالغني عن عمله بقناة الزمالك: مجاتش من الأهلي.. فيديو

عميد طب الإسكندرية ينفي استقبال المذيعة حياة الدرديري بعد أنباء محاولة انتحارها

بسبب موبايل.. حضن من منى الشاذلي لضيفها على الهواء.. فيديو

أحمد موسى: لا صحة لمنح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مصر

البنك المركزي: 5 آلاف جنيه حدًا أقصى لـ حَمْل العملة المحلية للقادمين إلى مصر والمسافرين منها

دموع التماسيح.. الكاميرات ترصد تعابير وجه أمير قطر في جنازة الشيخ صباح بالكويت

بعد تدخل وزير التعليم.. تعرف على تطورات واقعة الاعتداء على بنات أستاذ جامعي في مدرسة بالدقي

مليئة مجوهرات ثمينة.. العثور على سفينة من الحرب العالمية الثانية| شاهد

فايلر يجمع متعلقاته من فندق الإقامة ويغادر إلى مطار القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

15 فائدة لـ قرع عسل

طريقة عمل البوريك.. خطوة بخطوة