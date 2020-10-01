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490 رأس خيل.. مدير مزرعة الزهراء للخيول الأصيلة: لدينا أندر سلالات الخيول.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:44 ص
صدى البلد
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إسراء صبري

قال صلاح فتحي، مدير مزرعة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، إن محطة الزهراء تم إنشائها عام 1928، وكانت النواة الأولى لتربية الخيول العربية الأصيلة.

وأضاف خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن محطة حاليا تحتوي على أكثر من 490 رأسا من الخيل العربية الأصيلة، متابعا: المحطة تحتوي على خمس سلالات من أندر السلالات العربية الموجودة على مستوى العالم.

وتابع: اسعار السلالات النادرة من الخيول بتكون مرتفعة للغاية، محطة الزهراء ستكون نواة إنشاء مشروع مرابط مصر، مشددا على أن كل الخيل المتواجد بالمحطة سيكون نواة لمشروع مرابط مصر.

وأوضح المحطة مساحتها تصل إلى 55 فدان كما أنها تحتوي على أكثر من 148 من الفرسات العشار، متابعا: موسم الولادة في شهر ديسمبر المقبل.

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