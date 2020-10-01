AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات هازل كايا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:36 ص
هازل كايا
هازل كايا
Advertisements
هاجر هانئ
تحتفل اليوم الفنانة التركية هازل كايا بعيد ميلادها الـ 29، وعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها تتمتع بجماهيرية بعدم حققت نجاحا كبيرا من خلال تقديم الكثير من الأعمال الفنية التركية.

تتمتع هازل كايا بجمال طبيعي وخلاب مما جعلها محط أنظار الجميع، حيث اعتادت النجمة التركية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها.

اِقرأ أيضًا ..

كشفت صور هازل كايا على إنستجرام عن ذوقها الرفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها إضافة إلي اعتمادها على الأزياء البسيطة وغير المبالغ فيها.

ولم تبالغ الفنانة التركية هازل كايا في استخدام مستحضرات التجميل و تعتمد في الكثير من الأحيان على جمالها الطبيعي، بالإضافة إلي ذلك تظهر من حين لآخر بتسريحات شعر مختلفة و لكنها متناسقة معها.

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات هازل كايا
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات هازل كايا
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات هازل كايا
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات هازل كايا
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات هازل كايا
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات هازل كايا
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات هازل كايا
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات هازل كايا
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات هازل كايا
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات هازل كايا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها

للمحجبات.. استوحى أزيائك من أمل حجازى

في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة

عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها

محتشمة و بسيطة .. شاهد أبرز إطلالات نور

ملفتة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف إطلالات إيمان العاصي في عيد ميلادها

ترشيحاتنا

ستبقى في القلب.. فايلر يوجه رسالة للنادي الأهلي قبل العودة لبلاده

رد فعل عنيف.. فايلر يغادر المؤتمر الصحفي بعد سؤال بشأن رحيله عن الأهلي

وزير التعليم: نظام جديد للتقييم في الثانوية العامة بعيدا عن الحفظ والتلقين

شاهد.. لحظة ترك فايلر مؤتمر مباراة الترسانة بسبب الرحيل عن الأهلي

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات هازل كايا

عفوية طفل تضع منى الشاذلي في موقف مضحك على الهواء.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات هازل كايا

سائح تعيس الحظ يسقط جثة هامدة من ارتفاع 30 مترا بسبب سيلفي.. شاهد

لم تتردد لحظة.. أم تلقي نفسها وسط ألسنة اللهب لإنقاذ حياة ابنها.. والنهاية مأساوية