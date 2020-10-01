في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات هازل كايا

تحتفل اليوم الفنانة التركية هازل كايا بعيد ميلادها الـ 29، وعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها تتمتع بجماهيرية بعدم حققت نجاحا كبيرا من خلال تقديم الكثير من الأعمال الفنية التركية.





تتمتع هازل كايا بجمال طبيعي وخلاب مما جعلها محط أنظار الجميع، حيث اعتادت النجمة التركية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها.





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كشفت صور هازل كايا على إنستجرام عن ذوقها الرفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها إضافة إلي اعتمادها على الأزياء البسيطة وغير المبالغ فيها.





ولم تبالغ الفنانة التركية هازل كايا في استخدام مستحضرات التجميل و تعتمد في الكثير من الأحيان على جمالها الطبيعي، بالإضافة إلي ذلك تظهر من حين لآخر بتسريحات شعر مختلفة و لكنها متناسقة معها.



