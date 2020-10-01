AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأردن: الإغلاق الشامل سيكلف الاقتصاد كثيرا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:18 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن قرار الإغلاق الشامل على مستوى المملكة قد يكون مجديا صحيا، لكن تكتنفه العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد.

وقال "الرزاز"، أثناء اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة عبر تقنية الاتصال المرئي، إن "الجائحة مستمرة ولا موعد معروفا لانتهائها، لذا يجب علينا دراسة الآثار المترتبة على جميع القطاعات، واتخاذ القرارات بناء عليها".

وأضاف "هذا بما يوازن بين صحة المواطنين من جهة، والحد من الآثار السلبية على مختلف القطاعات من جهة أخرى".

وتابع أن "الحكومة تدرك التداعيات المترتبة على التعليم المدرسي والجامعي"، لافتا إلى "أهمية الاستناد للقرار العلمي والتوصيات الصادرة من لجنة الأوبئة بخصوص هذا الأمر".

والأربعاء، سجل الأردن رقمًا قياسيًا لإصابات فيروس كورونا، حيث تم تسجيل  1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 1765 إصابة محلية، في أعلى نسبة إصابات يومية منذ بداية تفشي الجائحة.

وتشير الأرقام المعلنة، إلى أن المنحنى الوبائي في المملكة يتجه نحو الارتفاع، رغم الإجراءات الوقائية المتخذة، وبعد أن كان الأردن يسير نحو إعلان لا إصابات محلية يومية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة فرض الحظر الشامل في الأردن من جديد

السعودية توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع الأردن

الأردن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء

الأعلى منذ بداية الجائحة ..الأردن يسجل 72 إصابة جديدة بــ كورونا

صافرات الإنذار تدوي أجواء العاصمة الأردنية لهذا السبب

عداد كورونا في الأردن يتخطي حاجز الــ 3000 إصابة

ترشيحاتنا

تعرف على موعد وصول موسيماني مدرب الأهلي الجديد للقاهرة

دون أدوية.. نوعان من الفواكه يقضيان على حب الشباب خلال أيام

هجوم عنيف من عماد متعب على فايلر.. ويؤكد: قرار إدارة الأهلي صحيح

دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر

فايلر يودع لاعبي الأهلي في غرفة خلع الملابس

السماح بالطواف ابتداء من الأحد.. قرار سعودي جديد بشأن العُمرة

AdvertisementS

الليلة بـ 1500 دولار| سقوط شبكة دعارة بالتجمع الخامس | تفاصيل

زوج طبيبة طنطا المتوفاة بكورونا يكشف مفاجأة عن سبب موتها.. فيديو

عفوية طفل تضع منى الشاذلي في موقف مضحك على الهواء.. شاهد

مجدى عبدالغني عن عمله بقناة الزمالك: مجاتش من الأهلي.. فيديو

عميد طب الإسكندرية ينفي استقبال المذيعة حياة الدرديري بعد أنباء محاولة انتحارها

بسبب موبايل.. حضن من منى الشاذلي لضيفها على الهواء.. فيديو

أحمد موسى: لا صحة لمنح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مصر

البنك المركزي: 5 آلاف جنيه حدًا أقصى لـ حَمْل العملة المحلية للقادمين إلى مصر والمسافرين منها

دموع التماسيح.. الكاميرات ترصد تعابير وجه أمير قطر في جنازة الشيخ صباح بالكويت

بعد تدخل وزير التعليم.. تعرف على تطورات واقعة الاعتداء على بنات أستاذ جامعي في مدرسة بالدقي

مليئة مجوهرات ثمينة.. العثور على سفينة من الحرب العالمية الثانية| شاهد

فايلر يجمع متعلقاته من فندق الإقامة ويغادر إلى مطار القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

15 فائدة لـ قرع عسل

طريقة عمل البوريك.. خطوة بخطوة