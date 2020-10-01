نائب مرشد الإخوان السابق يفضح الجماعة: لصوص خدعوا المصريين.. فيديو

كشف محمد حبيب، نائب مرشد الإخوان السابق، الوجه الحقيقي لـ جماعة الإخوان الإرهابية ، قائلًا "عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لصوص".





وقال محمد حبيب، أثناء حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "الجماعة الإرهابية تنتهز أي فرصة لتحقيق مصالحها الشخصية، وتلك الجماعة الإرهابية خدعت المصريين على مر تاريخها".





وتابع محمد حبيب "يجب أن يكون لدينا حالة من الوعي تجاه ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية في الظاهر والباطن".





وأكد محمد حبيب "الإخوان يعملون ويظهرون عكس ما بأنفسهم من أجل تحقيق أهداف معينة".





يذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية عملت على نشر الفوضى وترويج الشائعات منذ عام 2011 وحتى الآن بهدف إسقاط الدولة وهز أركان مؤسساتها لتحقيق أهداف خبيثة تخدم مصلحة الجماعة، كما قامت الجماعة الإرهابية بعدد ضخم من المظاهرات الهادفة إلى نشر الفوضى وتخريب المنشآت العامة والممتلكات العامة والخاصة خاصة في أعقاب 2011.





وتستخدم جماعة الإخوان الإرهابية حروب الجيل الرابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستخدمة لجان إلكترونية تستهدف أمن واستقرار الدولة، وتحترف فبركة الفيديوهات ونشر الشائعات.