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فن

بسبب فايلر.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة قوية إلى طه إسماعيل وأيمن يونس وسيف زاهر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:12 ص
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان نبيل الحلفاوى، تعليقا عبر حسابه على تويتر يدافع فيه عن المدير الفنى السابق للنادى الأهلى "فايلر" بعد ما بدر منه فى المؤتمر الصحفى الذى غادره غاضبًا. 

وقال نبيل الحلفاوي، معلقا على حديث الاستوديو التحليلى على قناة "أون سبوت" بقيادة سيف زاهر، وضيوفه أيمن يونس، وطه إسماعيل، وعماد متعب "لأ.. معلش يا كباتن.. الدكتور طه وسيف زاهر وأيمن يونس .. الكلام ده لو هو عامل مؤتمر صحفي أو حاضر مؤتمر مشترك مع الأهلي .. لكن المؤتمر ده خاص بالمباراة .. ومن حقه ألا يتكلم فيما يخرج عن المباراة".

وكان غادر فايلر المؤتمر الصحفى لمباراة النادى الأهلى والترسانة فى بطولة كأس مصر وذلك بسبب توجيه أحد الصحفيين له تساؤلا حول أسباب رحيله وهو الأمر الذى رفض الجواب عليه معلقا أنه يرغب فى الحديث عن المباراة فقط. 

يذكر أن النادى الأهلى أعلن التعاقد مع المدير الفنى الأفريقى موسيمانى لتولى قياد المارد الأحمر فى الفترة المقبلة خلفا لـ فايلر.  
 
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