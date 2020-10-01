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محدش يعرف مكانها.. نائب مرشد الإخوان السابق: محمود عزت كان مخبي أموال الجماعة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:11 ص
محمد حبيب
محمد حبيب
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هاني حسين
قال محمد حبيب، نائب مرشد الإخوان السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يمتلكون أموالا طائلة.

وأضاف محمد حبيب، أثناء حواره مع الإعلامي عمرو  خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "كنت نائبا أول للمرشد، والإرهابي محمود عزت كان مخبي فلوس الجماعة".

وأكد محمد حبيب، "محمود عزت كان يعلم أشياء لا تعلم عنها الجماعة أي شيء، والقبض عليه أثر بشكل كبير على جماعة الإخوان الإرهابية".

وتابع محمد حبيب "الجماعة الإرهابية تنتهز أي فرصة  لتحقيق مصالحها الشخصية، وتلك الجماعة الإرهابية خدعت المصريين على مر تاريخها".

وأوضح محمد حبيب "يجب أن يكون لدينا حالة من الوعي تجاه ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية في الظاهر والباطن".

واستطرد محمد حبيب "الإخوان يعملون وفق مبدأ التقية ويظهرون عكس ما بأنفسهم من أجل تحقيق أهداف معينة".

يذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية عملت على نشر الفوضى وترويج الشائعات منذ عام 2011 وحتى الآن بهدف إسقاط الدولة وهز أركان مؤسساتها لتحقيق أهداف خبيثة.

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