مارسيلو يحتفل بفوز ريال مدريد على نادي بلد الوليد

احتفل مارسيلو لاعب فريق ريال مدريد بفوز فريقه على نادي بلد الوليد بهدف مقابل لا شيء في إطار مواجهات بطولة الدوري الإسباني.





ونشر مارسيلو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة له من المباراة، معلقا عليها "مباراة صعبة بـ 3 نقاط".





وحقق فريق ريال مدريد، ثاني انتصاراته في بطولة الدوري الإسباني، موسم 2020/ 2021، وذلك بعد فوزه على ضيفه بلد الوليد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة للمسابقة.





هدف المباراة جاء عن طريق البديل، البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 65، بعد تخبط دفاعي في صفوف بلد الوليد، ليجلب نقاط المباراة الثلاث لفريقه.





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وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة السابعة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن فريقي خيتافي وفالنسيا صاحبي الصدارة وبمباراة أقل منهما، فيما توقف رصيد بلد الوليد عند نقطتين فقط في المركز الثامن عشر.





وفي نفس الجولة فاز إيبار على إيلتشي بهدف نظيف، كما فاز فياريال على ألأفيس بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل أتلتيكو مدريد مع هويسكا سلبيًا.



