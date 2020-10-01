AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مارسيلو يحتفل بفوز ريال مدريد على نادي بلد الوليد

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:21 ص
مارسيلو
مارسيلو
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل مارسيلو لاعب فريق ريال مدريد بفوز فريقه على نادي بلد الوليد بهدف مقابل لا شيء في إطار مواجهات بطولة الدوري الإسباني. 

ونشر مارسيلو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة له من المباراة، معلقا عليها "مباراة صعبة بـ 3 نقاط". 

وحقق فريق ريال مدريد، ثاني انتصاراته في بطولة الدوري الإسباني، موسم 2020/ 2021، وذلك بعد فوزه على ضيفه بلد الوليد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة للمسابقة.

هدف المباراة جاء عن طريق البديل، البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 65، بعد تخبط دفاعي في صفوف بلد الوليد، ليجلب نقاط المباراة الثلاث لفريقه.

اقرأ أيضا:

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة السابعة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن فريقي خيتافي وفالنسيا صاحبي الصدارة وبمباراة أقل منهما، فيما توقف رصيد بلد الوليد عند نقطتين فقط في المركز الثامن عشر.

وفي نفس الجولة فاز إيبار على إيلتشي بهدف نظيف، كما فاز فياريال على ألأفيس بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل أتلتيكو مدريد مع هويسكا سلبيًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيتيس يفوز 1 - 0 على ألافيس.. وتعادل إيجابي 1 - 1 بين سوسيداد وبلد الوليد في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني .. ريال مدريد يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة ريال سوسيداد الليلة

ملخص مباريات وترتيب الدوري الإسباني اليوم

قائمة ريال مدريد لملاقاة بلد الوليد في الدوري الإسباني

فالنسيا يفوز على سوسيداد ويرتقي لصدارة الدوري الإسباني

الدوري الإسباني .. ريال مدريد يحقق فوزا باهتا على بلد الوليد

ترشيحاتنا

نتنياهو: الإغلاق العام قد يستمر لعام كامل

شاهد.. لحظة ترك فايلر مؤتمر مباراة الترسانة بسبب الرحيل عن الأهلي

يجب حل أزمة سد النهضة سياسيا.. الخارجية الأمريكية: نعلم أهمية مياه النيل للشعب المصري

نبيل الحلفاوي يعلق على رحيل فايلر وتولي موسيماني تدريب الأهلي

العالم ينتظر لقاح كورونا.. ونتائج مبشرة للتجارب السريرية

‏ بكل حب نرحب بيك.. محمود فايز يرحب بـ بيتسو موسيماني.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تتردد لحظة.. أم تلقي نفسها وسط ألسنة اللهب لإنقاذ حياة ابنها.. والنهاية مأساوية

بفستان جذاب.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

15 فائدة لـ قرع عسل