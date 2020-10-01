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توك شو

مصطفى الفقي يروي تفاصيل استقبال الرئاسة المصرية خبر غزو الكويت.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:30 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
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إسراء صبري
كشف مصطفى الفقي، رئيس مكتبة السكندرية، عن تفاصيل استقبال الرئاسة المصرية خبر غزو الكويت، قائلا "أيقظت الرئيس الراحل مبارك فجرا وأبلغته بخبر الغزو"، متابعا "بعدما أخبرته بالخبر، وجه البعض اللوم لي، وذلك بسبب كبر سن الرئيس وصعوبة الخبر".

وأضاف "الفقي"، أثناء حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر لم تتردد للحظة بالوقوف إلى جانب الكويت أثناء أزمتها من الغزو، مؤكدا موقف مصر كان مبكرا ومباشرا.

وقال المفكر السياسي، إن الشيخ صباح الأحمد كان متعدد العلاقات، وكثير المعرفة بالتاريخ.

وشدد على أن الكويت أحد رواد الديمقراطية في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن العائلة الحاكمة في الكويت على قلب رجل واحد ولا يتوقع وجود أي خلافات سياسية.

وأشار إلى أن الكويت تمسكت بثوابت القضية الفلسطينية في عهد الراحل صباح الأحمد. 

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