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صداع لا يمكن تفسيره.. علامات تحذيرية أن جسمك مليء بالسموم

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

حان الوقت للتخلص من السموم، التى تتراكم فى أجسامنا فهناك علامات عديدة تدل على أن جسمك مليء بالسموم مما يضر بجهاز المناعة والكليتين والكبد في وقت واحد، إليك أبرزها يقدمها موقع Bright Side.



1. زيادة الوزن:
 زيادة مستمرة في وزنك، على الرغم من أنك تقوم بحساب السعرات الحرارية وممارسة الرياضة يعد علامة أن جسمك مليء بالسموم.

2. التعب المستمر:
يمكن للإفراط فى تناول الكافيين أن يعطل وظائف الغدة الكظرية بشكل سلبي عن طريق إجبار جسمك على البقاء في حالة تأهب  لطرد السموم.

3. الأرق:
ينتج عن الأرق على المدى الطويل مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب، لذلك من المهم إزالة السموم إذا شعرت أن اختلال الكورتيزول هو السبب.

4.  صداع لا يمكن تفسيره:
 السموم يمكن أن تسبب صداعًا مستمرًا بعد استهلاك الأطعمة التي تحتوي عليها كما ذكرنا أعلاه.

5. ألم المفاصل والعضلات:
إن آلام الجسم مؤشر على أنه قد يكون لديك التهاب غير متحكم فيه، لذا إذا لم يكن لديك سبب آخر للالتهاب، فحاول التخلص من السموم.

لحسن الحظ، كشف موقع "health line" عن أبرز الأطعمة التي تساعد في التخلص من سموم الجسم، وتشمل المكسرات، والزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت اللوز على تحسين حركة الجهاز الهضمي، وتساعد على التخلص من السموم عن طريق الإخراج.

 - يعتبر الجرجير غنيا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعمل على إزالة السموم.

- يعتبر البقدونس من الخضراوات التي تساعد على إدرار البول وتخليص الجسم من السموم.

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