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توك شو

الفقي يكشف ما أضافه الشيخ صباح الأحمد للمشهد السياسي الكويتي.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
مصطفى الفقي، المفكر
مصطفى الفقي، المفكر السياسي
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إسراء صبري
قال مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الراحل صباح الأحمد أضاف العديد الرائعة من الأمور إلى المشهد الكويتي، حيث خلق قدرا كبيرا من الاستقرار داخل الكويت، كما أنه دعم مشاركة الشباب ودفع بهم في القيادات.

وأضاف "الفقي"، أثناء حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "أمير الكويت الراحل كان دائما ما يضع حدا فاصلا بين العائلة والتعامل مع الشعب الكويتي، كما يحسن التعامل في العلاقات الخارجية وعمل على تنقيتها".

وأكد "كان موقفه من وصول الرئيس السيسي إلى الحكم موقفا داعما ومعتدلا"، مشددا على أن العلاقات بين مصر والكويت دائما قوية ومستمرة.

وتابع الكويت لها دور ثقافي عربي لا يمكن إغفاله، حيث بدأ التعليم لديهم مبكرا، موضحا الكويت ارتبطت بالمؤثرات المختلفة القادمة من الهند وإيران ومصر، وبناء عليها تشكل لديهم قدر كبير من الوعي.

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