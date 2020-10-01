ليبيا.. بيان عاجل من الجيش بشأن حركة الطيران في المدن

أصدرت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الخميس، بيانًا أكدت فيه التزامها بتعهداتها بتسهيل عمل الطيران المدني وفتح المطارات في الجنوب الغربي والشرقي على حد سواء.





وقال البيان، الذي نشره المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إن ذلك "بشرط هبوط الطائرات القادمة والمغادرة لهذة المطارات في مطار بنينا الدولي".





وأضاف "هذا بغرض التفتيش الأمني للتأكد من هوية الركاب ومنع استخدام الطيران المدني في نقل الإرهابيين والمرتزقة من غرب البلاد إلى جنوبها كإجراء احترازي أمني نظرًا لظروف المرحلة".





ودعت القيادة العامة جميع شركات الطيران العاملة على هذه الخطوط إلى الالتزام والتقيد بهذه الإجراءات "محافظة على استمرارها، وسلامة البلاد من شر الإرهاب وداعميه".





ورحبت القيادة العامة بفتح الخطوط الجوية أمام شركات الطيران المدني لتسهيل حركة المواطنين بين المدن الليبية.





وقالت إن ذلك "مساهمة في حل أزمة المواصلات والتواصل بين أبناء الشعب، وذلك إيمانا بأن تحرير خدمات المواطن لا تقل أهمية عن محاربة الظواهر الهدامة والمدمرة".











