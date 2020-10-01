وجود مشكلة فى الرؤية.. أعراض تحذيرية لانخفاض ضغط الدم





أسباب انخفاض الضغط المفاجئ

تعد أسباب انخفاض الضغط المفاجئ وفقا لموقع برايت سايد الحمل بسبب زيادة في الطلب على الدم من كل من الأم والجنين وفقدان كميات كبيرة من الدم من خلال الإصابة وضعف الدورة الدموية الناجمة عن النوبات القلبية أو صمامات القلب الخاطئة واضطرابات الغدد الصماء مثل السكري، قصور الغدة الكظرية، وأمراض الغدة الدرقية.







اعراض انخفاض الضغط المفاجئ وهى وفقا لموقع بولد سكاى الهندى:







1- إعياء

2- دوار

3- الشعور بدوخة

4- الغثيان

5- وجود مشكلة فى الرؤية







طرق علاج انخفاض الضغط

انخفاض الضغط





لعلاجقد يتطلب العلاج تناول الأدوية وخاصة لمرى القلب أو السكري وشرب الكثير من الماء لتجنب انخفاض ضغط الدم بسبب الجفاف وتناول قسط من الراحة وتقليل مستويات التوتر لتجنب الصدمة العاطفية.