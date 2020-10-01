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محمد عادل يحيي ذكرى الراحل سيد درويش بـ أغنية الحلوة دي ..شاهد

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:06 ص
الفنان محمد عادل
الفنان محمد عادل
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إسراء صبري
كشف الفنان محمد عادل، عن أنه متيم منذ الصغر بالراحل سيد درويش.

وأضاف الفنان محمد عادل، أثناء حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، "سيد درويش هو مصر.. هو الشارع والبيت والحارة والناس الأغنياء والفقراء، هو كل حاجة".

وقام الفنان محمد عادل بغناء أغنية "الحلوة دي" للراحل سيد درويش.

وفى سياق آخر، قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن برنامجها تلقى مئات الرسائل والفيديوهات من المتابعين، مضيفة "فخورون بأن جمهورنا متنوع ومتعدد من فئات وأعمار مختلفة، ووصل لنا فيديو من طفل يتمنى مقابلتي في ستوديو البرنامج".

واحتضنت الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، الطفل تيم عبد الرؤوف فور دخوله ستوديو البرنامج.

وقال تيم عبد الرؤوف "خالتي تسنيم قامت بتصوير فيديو، قلت فيه عايز أقابل منى الشاذلي"، مضيفا "أتابع مسلسلات وبرامج كثيرة ومن المسلسلات التي اتبعها "كأنه امبارح"، و"خيانة عهد"

وأكد تيم عبد الرؤوف "لازم نغسل أيدينا بالماء والصابون لحماية أنفسنا من فيروس كورونا، ولازم نفضل في البيت عشان نحمي نفسنا".

وقامت الإعلامية منى الشاذلي بإعداد فقرة ترفيه مع الطفل تيم للتعرف على أشياء داخل صندوق، وعندما يتعرف على الأشياء يمتلكها.

وكانت إحدى الهدايا المتواجدة داخل الصندوق هاتف محمول، وأبدى الطفل تيم سعادة بالغة فور رؤية الموبايل، وقام باحتضان الإعلامية منى الشاذلي.

ووجهت الإعلامية منى الشاذلي رسالة إلى الطفل تيم عبد الرؤوف، "لازم تذاكر كويس في المدرسة وتبقى شاطر".

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