محمد عادل يحيي ذكرى الراحل سيد درويش بـ أغنية الحلوة دي ..شاهد

مقدمة برنامج

"معكم منى الشاذلي"

المذاع على قناة "سي بي سي"، الطفل تيم عبد الرؤوف فور دخوله

البرنامج.

وقال تيم عبد الرؤوف "خالتي تسنيم قامت بتصوير فيديو، قلت فيه عايز أقابل منى الشاذلي"، مضيفا "أتابع مسلسلات وبرامج كثيرة ومن المسلسلات التي اتبعها " كأنه امبارح"، و"خيانة عهد"





وأكد تيم عبد الرؤوف " لازم نغسل أيدينا بالماء والصابون لحماية أنفسنا من فيروس كورونا، ولازم نفضل في البيت عشان نحمي نفسنا".





وقامت الإعلامية منى الشاذلي بإعداد فقرة ترفيه مع الطفل تيم للتعرف على أشياء داخل صندوق، وعندما يتعرف على الأشياء يمتلكها.





وكانت إحدى الهدايا المتواجدة داخل الصندوق هاتف محمول، وأبدى الطفل تيم سعادة بالغة فور رؤية الموبايل، وقام باحتضان الإعلامية منى الشاذلي.





ووجهت الإعلامية منى الشاذلي رسالة إلى الطفل تيم عبد الرؤوف، "لازم تذاكر كويس في المدرسة وتبقى شاطر".