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رياضة

سموحة يعسكر للدراويش والزمالك في الإسماعيلية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:42 ص
لاعبو سموحة
لاعبو سموحة
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حسام الحارتي
استقر أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على السفر صباح اليوم الخميس، إلى الإسماعيلية والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراتي الإسماعيلي ثم الزمالك في الأسبوع الـ 31 من بطولة الدوري، والمقرر للأولى يوم الجمعة المقبل في تمام الثامنة مساءً باستاد الإسماعيلية.

ويستمر المعسكر حتى مباراة يوم الإثنين المقبل لمواجهة نادي الزمالك ببطولة كأس مصر.

وضم أحمد سامي 24 لاعبا للدخول في المعسكر المقام بمدينة الإسماعيلية، وهم كل من " الهاني سليمان ،عمر صلاح  ، أحمد الشيخ  فى حراسة المرمى ، السيد فريد ،  و محمد كوفى ، و رجب نبيل ،  و محمد عبد المنعم ،  و احمد جمال ،  و كريم يحيى ، وأحمد أبو الفتوح، ومحمد الترهونى، إضافةً إلى محمود معاذ فى خط الدفاع.

كما تضم القائمة كلًا من "أحمد حمص ومحمود حليمو ، وشريف رضا ، واسلام جمال ، وناصر ماهر ، ومحمد نادي، وفوزي الحناوي في خط الوسط ، وأحمد سحن مكي ، وحسام حسن ، ومحمد طلعت ، وصلاح محسن ، وديريك نسينامي في خط الهجوم".

ويغيب عن اللقاء كل من "حسين تيمور ، وإبراهيم عبد القوي ، وأحمد فؤاد ، ومحمود عزت ، ويوسف ديوب ، وإيدي ايمومو ، وخالد عبد الفتاح". 

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