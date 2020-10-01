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رياضة

بعد رحيله عن الأهلي فايلر يتصدر.. ومغردون: ‏قدمت لنا الكثير

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:08 ص
فايلر
فايلر
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فايلر بعد رحيله عن النادي الأهلي بسبب فسخ النادي التعاقد معه بسبب وجود خلافات حول تجديده للفريق.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏رغم عدم احترافيته في فترة ما بعد كرونا، إلا أن فايلر مدرب صاحب فكر كروي عالي، وأظهر تأثيره في فترة وجيزة، كرونا عصفت بتجربة فايلر مع الأهلي وبعثرت أوراق الجميع...شكرا رينيه فايلر...   ‎#فايلر"  و "‏من اكتر الناس اللي زعلانين علي فايلر شكرا ‎#فايلر ".

وقال آخرون" ‏هوا طبيعي من حق فايلر أنه ميتكلمش عن حاجة خارج المبارة في المؤتمر الصحفي هوا المؤتمر اتعمل عشان حاجة تخص المباراة ايه كمية الهجوم اللي علي فايلر ده من سيف زاهر وأيمن يونس والشيخ طه حاجة غريبة جدا يعني في الاخر احب اقول لكل و " بداية نهاية ... شكرا فايلر علي كل ما قدمته لنا ‎#فايلر " و "‏قدمت لنا الكثير، وحققت لنا الدوري ال٤٢ والسوبر المصري لكن لكل بداية نهاية. شكرا رينيه فايلر علي كل شئ، ونتمني لك التوفيق فيما هو قادم! ‎#فايلر".

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وأضاف آخرون "‏لن نقول وداعًا بل ستبقى الذكرى وصور المحبة شامخة في الذاكرة مع أمل بلقاء وحب متجدد لا ينضب ‎#فايلر " و" ‏وداعًا أيها الغريب كانت إقامتك قصيرة لكنها كانت رائعة.. شكرا فايلر.. ربما نلتقي مجددًا #فايلر ". 

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