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أخبار العالم

الصين: لا وفيات أو إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 11 إصابة وافدة من الخارج

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:44 ص
صدى البلد
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 أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85 ألفا و414 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 ألاف و634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 7 حالات في شنجهاي وحالتين في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من سيتشوان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2865 حالة غادر منها 2679 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 16 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 80594 شخصا، مشيرة إلى أن 7241 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 796 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 10 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 363 حالة منها 361 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5087 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 514 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4827 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 483 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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