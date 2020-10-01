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طريقة تصنيع فراشة لعبة للأطفال بأقل تكلفة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:11 م
كيف تصنعي فراشة لعبة
كيف تصنعي فراشة لعبة لأطفالك بأقل تكلفة
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أسماء عبد الحفيظ

نظرا لارتفاع أسعار المعيشة من ماكل وملبس وتعليم للأطفال، تحتاج كل ام التوفير فى المعيشة، لذلك يمكن صنع العاب من خلال مكونات بسيطة من منزلك لاسعاد أطفالك بأقل تكلفة، وفقا لما نشره موقع Dekoor.


المواد التي تحتاجها لصنع فراشة لعبة لأطفالك

زجاجة بلاستيكية صغيرة

صمغ

الغراء الساخن

الصوف "أي لون تفضله"

ألوان مختلفة من أقلام التخطيط

أوراق ملونة

مقص

ألوان مائية أو ألوان زيتية

قلم

طريقة:

أحضر ورقة ملونة واحدة تفضلها ، وابدأ في رسم أجنحة الفراشة بقلم رصاص.

استخدم المقص لقص ما ترسمه.

أحضر زجاجة بلاستيكية صغيرة ، يمكنك استخدام الألوان المائية أو الألوان الزيتية للرسم ، وابدأ في رسمها كلها باللون الذي تريده.

لتزيين الأجنحة ، يمكنك استخدام الألوان المائية أو الألوان الزيتية للرسم عليها. كما يمكنك استخدام أوراقك الملونة ، والبدء في رسم أشكال مختلفة على أوراق ملونة ، ثم قص ما ترسمه وتلصقه على الأجنحة.

بعد الانتهاء ، ابدأ في لصق الأجنحة على الزجاجة البلاستيكية.

أحضر غطاء الزجاجة ، واقطع بعض الصوف بمقص ثم ألصق الصوف فوقه بغراء ساخن.

استخدم أقلام التحديد الخاصة بك للرسم على ورق ملون لرسم الفم والعينين لفراشاتك ، بعد أن تقوم برسم قطعهم بواسطة مقص ، ولصقهم بالغراء.

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