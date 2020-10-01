مصرع طفل سقط من أعلى سلم منزله بالطابق الثالث بسوهاج

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سلم منزله بالطابق الثالث بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يُفيد بورود بلاغًا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول"محمد عمر. ع. س"، 6 سنوات، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.





وبالانتقال والفحص وبسؤال والده "عمر. ع. س"، 36 عامًا، موظف، ويُقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء لهو نجله على سلم منزله بالطابق الثالث ان لقت قدماه ما تسبب في إسقاطه ارضًا، واصابته بكسر بقاع الجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ، ما أدى إلى وفاته في الحال، ونفى الشبهة الجنائية.



