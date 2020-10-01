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محافظات

الأحد .. صرف تعويضات المرحلة الرابعة من المنطقة العازلة برفح

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:47 ص
صدى البلد
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احمد صالح
قررت محافظة شمال سيناء ، صرف التعويضات الخاصة بالمنطقة العازلة "المرحلة الرابعة" علي الحدود الشرقية لمصر مع قطاع غزة، يوم الاحد القادم 4اكتوبر 2020م .

وقال العميد مصطفي محمد رئيس مدينة رفح ، انه سيتم الصرف لـ 524 من المستحقين عن تعويضات منازلهم بالمنطقة العازلة مشيرا الي عدم التعامل مع أي شخص وسيط لصرف التعويض الخاص بهم والتعامل مباشرة مع مجلس المدينة.

وقد وجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، في اجتماع سابق بديوان عام المحافظة بحضور العميد مصطفى محمد رئيس مجلس مدينة رفح ومدراء العموم بسرعة صرف التعويضات الخاصة بأهالي المنطقة العازلة.

كما أصدر قراراً بتشكيل لجنة من المعنيين لحصر التلفيات والأضرار التي لحقت بالمنازل والمحلات التجارية وباقى المنشآت والزراعات في نطاق قري العبد .

وأكد اللواء شوشة، أنه سيتم تقدير الخسائر والتلفيات ، فى المنشآت والمزروعات والماشية والأغنام وجميع الممتلكات طبقا للقواعد المتبعة فى مثل هذه الحالات .

وقد أصدر اللواء الدكتور محمد شوشة المحافظ، قرار بتشكيل لجنة من المعنيين لحصر التلفيات والأضرار التي لحقت بالمنازل والمحلات التجارية وباقى المنشآت والزراعات ، علي ان يتم تقدير الخسائر والتلفيات فى المنشآت والمزروعات والماشية والأغنام وجميع الممتلكات طبقا للقواعد المتبعة فى مثل هذه الحالات ، و اللجنة جاهزة لبدء العمل فور هدوء الأوضاع فى المنطقة.

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