الأحد .. صرف تعويضات المرحلة الرابعة من المنطقة العازلة برفح



كما أصدر قراراً بتشكيل لجنة من المعنيين لحصر التلفيات والأضرار التي لحقت بالمنازل والمحلات التجارية وباقى المنشآت والزراعات في نطاق قري العبد .

وأكد اللواء شوشة، أنه سيتم تقدير الخسائر والتلفيات ، فى المنشآت والمزروعات والماشية والأغنام وجميع الممتلكات طبقا للقواعد المتبعة فى مثل هذه الحالات .وقد أصدر اللواء الدكتور محمد شوشة المحافظ، قرار بتشكيل لجنة من المعنيين لحصر التلفيات والأضرار التي لحقت بالمنازل والمحلات التجارية وباقى المنشآت والزراعات ، علي ان يتم تقدير الخسائر والتلفيات فى المنشآت والمزروعات والماشية والأغنام وجميع الممتلكات طبقا للقواعد المتبعة فى مثل هذه الحالات ، و اللجنة جاهزة لبدء العمل فور هدوء الأوضاع فى المنطقة.اقرأ أيضا: