AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تابع لجمعية أهلية.. ضبط مخزن أدوية ممنوع تداولها في قنا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:36 ص
ضبط مخزن أدوية ممنوع
ضبط مخزن أدوية ممنوع تداولها في قنا
Advertisements
يوسف رجب

تمكن فريق من إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة فى قنا، من ضبط مخزن غير مرخص بجمعية أهلية تابع لإحدى الصيدليات بمدينة قوص، وبداخله كميات كبيرة من الأدوية غير المرخصة والممنوع تداولها خارج المستشفيات.

تضمنت الكميات المضبوطة، ضبط" أدوية للجدول الأول مخدرات، أدوية مؤثرة على الحالة النفسية، أدوية جدول ثاني وجدول ثالث بدون فواتير أو تصريح، أدوية تأمين صحي، أدوية خاصة بالمستشفيات وغير مصرح بتداولها خارج المستشفيات، وأدوية مهربة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها".

اقرأ أيضًا: محافظ قنا يعلن خلو المستشفيات من أي حالات إيجابية بـ فيروس كورونا

وتحرر عن الواقعة محضر جنح أمن دولة طوارئ، بعد التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، من قبل الحملة التى تم شنتها بالتعاون بين التفتيش الصيدلى، والإدارة العامة للعلاج الحر بالمديرية ووزارة التضامن الاجتماعي ومفتشي الرقابة التموينية.


كانت معلومات وصلت للإدارة العامة للصيدلة، تفيد استغلال إحدى الصيدليات بمركز قوص التابعة لإحدى الجمعيات باستغلال الجمعية كمكان غير مرخص لتخزين الأدوية، وبناءً على ذلك وجهت الدكتورة أسماء مصطفى فريق التفتيش الصيدلي بقيادة الدكتور أحمد الشيخ والدكتورة نهلة مبارك، بشن حملة مشتركة على المكان المذكور.


وقبل مداهمة المكان، تم عمل خطة بمحاولة شراء من المكان المذكور من قبل فريق التفتيش الصيدلي لضبط المخالفات ومن ثم تم ضبط المكان وبه كميات كبيرة من الأدوية المخالفة.

تابع لجمعية أهلية.. ضبط مخزن أدوية ممنوع تداولها في قنا
تابع لجمعية أهلية.. ضبط مخزن أدوية ممنوع تداولها في قنا
تابع لجمعية أهلية.. ضبط مخزن أدوية ممنوع تداولها في قنا
تابع لجمعية أهلية.. ضبط مخزن أدوية ممنوع تداولها في قنا
تابع لجمعية أهلية.. ضبط مخزن أدوية ممنوع تداولها في قنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط أدوية ومنشطات جنسية مجهولة المصدر خلال حملات على صيدليات الشرقية.. صور

مصادرة 4 آلاف عبوة أدوية ومستحضرات مجهولة المصدر بالدقهلية

تسبب الإصابة بقرحة العين.. الرقابة الإدارية تضبط عدسات لاصقة وأدوية منتهية الصلاحية

400 ألف جنيه.. تحريات ضبط رئيس حي مصر القديمة متلبسا بـ رشوة

الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. ضبط رئيس حي مصر القديمة متلبسا برشوة.. و800 عدسة لاصقة تسبب الإصابة بقرحة العين وانعدام الرؤية

خلال أغسطس.. ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة فى حملات علي الصيدليات

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد محمد الكحلاوي.. كيف حقق ثروة ضخمة بـ 20 قرشًا

تعرف على الضوابط الجديدة للهيئة العامة للاستثمار لتيسير إقامة المستثمرين غير المصريين في مصر

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي الكويت بعد تقديم العزاء فى الراحل صباح الأحمد

دعاء الخروج من المنزل

استقالة مدرب الزمالك لسيدات كرة السلة

إبراهيم سعيد يدافع عن مصطفى شوبير بعد مباراة الترسانة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب

وفاة طفل جون ليجند وكريسي تيجن بعد لحظات من ولادته.. صور

اتهامات بالقتل تلاحق أبوين بعد مصرع طفلهما بجرعة مخدرات زائدة.. تفاصيل