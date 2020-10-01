تابع لجمعية أهلية.. ضبط مخزن أدوية ممنوع تداولها في قنا

تمكن فريق من إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة فى قنا، من ضبط مخزن غير مرخص بجمعية أهلية تابع لإحدى الصيدليات بمدينة قوص، وبداخله كميات كبيرة من الأدوية غير المرخصة والممنوع تداولها خارج المستشفيات.

تضمنت الكميات المضبوطة، ضبط" أدوية للجدول الأول مخدرات، أدوية مؤثرة على الحالة النفسية، أدوية جدول ثاني وجدول ثالث بدون فواتير أو تصريح، أدوية تأمين صحي، أدوية خاصة بالمستشفيات وغير مصرح بتداولها خارج المستشفيات، وأدوية مهربة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها".

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وتحرر عن الواقعة محضر جنح أمن دولة طوارئ، بعد التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، من قبل الحملة التى تم شنتها بالتعاون بين التفتيش الصيدلى، والإدارة العامة للعلاج الحر بالمديرية ووزارة التضامن الاجتماعي ومفتشي الرقابة التموينية.





كانت معلومات وصلت للإدارة العامة للصيدلة، تفيد استغلال إحدى الصيدليات بمركز قوص التابعة لإحدى الجمعيات باستغلال الجمعية كمكان غير مرخص لتخزين الأدوية، وبناءً على ذلك وجهت الدكتورة أسماء مصطفى فريق التفتيش الصيدلي بقيادة الدكتور أحمد الشيخ والدكتورة نهلة مبارك، بشن حملة مشتركة على المكان المذكور.





وقبل مداهمة المكان، تم عمل خطة بمحاولة شراء من المكان المذكور من قبل فريق التفتيش الصيدلي لضبط المخالفات ومن ثم تم ضبط المكان وبه كميات كبيرة من الأدوية المخالفة.