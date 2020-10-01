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أخبار البلد

شركة منتجات صحية تعلن وصول منتجاتها المصرية إلى 28 دولة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:04 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

اكد احمد الفخرانى المدير العام والرئيس التجاري لمجموعة فاين الصحية القابضة بمصر ان الشركة نجحت في الاستحواذ على 33% من حصة السوق المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، تمثلت في حيازة ثلث حصة السوق من المنتجات الورقية الصحية، وحصة النصف لحفاظات كبار السن و12% من حصة حفاظات الأطفال.


وأضاف الفخراني فى تصريحات صحفية : "تعتبر مصر إحدى أكثر الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونظرًا لما تتمتع به مجموعتنا من مكانة متقدمة، فإننا في مجموعتنا نعمل جاهدين على تحويل مصر إلى مركزًا تنافسيًا للتصدير وذلك بفضل وصول منتجاتنا المصنعة محليًا إلى 28 دولة حول العالم. هذا ونسعى في فاين مصر إلى التوسع في الأسواق الأفريقية والأوروبية التي تجمعها شراكات تجارية مع مصر."



وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين، جيمس مايكل لافيرتي: "انطلاقًا من الثقة الكبيرة التي اكتسبناها وسلسلة النجاحات المحققة على مدار 3 عقود، تعتزم مجموعة فاين الصحية القابضة التنوع بمحفظة منتجاتها في مصر بضخ استثمارات تقدر بحوالي 35 مليون دولار لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في ظل الأزمة الصحية الراهنة."


وأضاف لافيرتي: "بامتلاكنا 4 مصانع على درجة عالية من التطور، وقرابة 1000 موظف كفء، بجانب أسطول مكون من 350 سيارة و35 منفذ توزيع، ستتوسع فاين الصحية القابضة في السوق المصرية خلال العام القادم وتتفرد بتقديم منتجات تمتاز بخصائصها الاستثنائية وجودتها العالية."



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