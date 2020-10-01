مبادرة لحماية الأطفال أصحاب البشرة السمراء من التنمر في الأقصر

أطلقت فتاة أقصرية مبادرة فريدة من نوعها لمواجهة التنمر ضد أصحاب البشرة السمراء، بعنوان مبادرة "سمارة" بمشاركة أكثر من مائة طفل من محافظة الأقصر وأسوان والإسكندرية، بهدف التوعية ضد مخاطر التنمر ولتشجيع الأطفال ولتنمية مواهبهم.





وأوضحت لمياء حسين عبد المطلب مؤسسة المبادرة، أن الفكرة خطرت علي ذهنها بعد مصادفتها لمواقف كثيرة فيها سلوك عدواني وإيذاء نفسي للأطفال أصحاب البشرة السمراء مما سبب لهم الإحراج والضعف وأن الفتره الأخيرة شهدت انتشار الكثير من وقائع التنمر سواء على الضعفاء أو الفقراء، وكذلك بسبب المظهر أو لون البشرة، ما أثّر بالسلب على المتنمر عليهم فاتخذت قرارها بالتصرف السريع حيال هذا الأمر تجنبًا لحدوث أضرار نفسيه وعقليه علي المدي البعيد .





وبدأت المبادرة تخطو خطواتها الأولي بعمل يوم ترفيهي للأطفال بحضانه كيتا الألمانية وتقديم فقرات ترفيهية من التلوين والرسم والرقص مع العرائس وتقديم وجبات مجانية من بيتزا هوم وأعرب الأهالي عن مدي سعادتهم بهذا اليوم الرائع وفرحة الأطفال ومشاركتهم اللعب والبهجة .





وأضافت لمياء حسين، أن الفترة القادمة فترة مهمة لبناء شخصية الطفل وسيتم فيها عمل ورش عمل ودورات تنميةالثقة بالنفس وتنمية مواهبهم وكيفيه تطوير مهارات الطفل والوقوف علي السلبيات التي يواجهها الطفل والتحدث مع معلمي وأولياء الأمور لمواجهة التنمر وعمل رحلات تثقيفية ستشمل مختلف المحافظات لمواجهة التنمر ضد أصحاب البشرة السمراء، فضلًا عن تغيير الفكرة النمطية لدى المجتمع بالنسبة لهم، وأن هناك العديد من الأطفال يملكون الطموح والمواهب، ولديهم القدرة على تحمل المسؤولية .



