يحول جسمك لمكينة حرق.. أسرع رجيم لنسف الكرش

2 قطعة من فيليه سمك مشويأو 2 شريحة لحم مشوى أو دفيليه مشوى+ 3 ملاعق أرز + سلطة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

اختار من الآتى .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة

الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سن





يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالى لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون



ماذا تحتاجين

1 كوب ماء جوز الهند

ملعقة مريمارية

½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة

رشة ملح أسود





كيف تطبقين المشروب







يساعد ماء جوز الهند في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وزيادة الشبع كما أنه مفيد للبشرة ووظائف الكلى المناسبة .



تعمل بذور الشمر على تنشيط عملية الهضم وبالتى تخلص الجسم من السموم وفقدان الوزن





فى وعاء على النار قومى بغلى المكونات وتصفيتها وتناول كوب إلى كوبين على مدار اليوم