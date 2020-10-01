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مرأة

يحول جسمك لمكينة حرق.. أسرع رجيم لنسف الكرش

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

 لإنقاص الوزن ونسف الكرش يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائى التالى لـ حرق الدهون فى7 أيام  إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.


الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

كوب شاى بلبن خالى الدسم + فول بالليمون + 1 توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

اختار من الآتى .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشويأو 2 شريحة لحم مشوى أو دفيليه مشوى+ 3 ملاعق أرز + سلطة

سناك بعد الغذاء  ساعتين

ثمرة فاكهة


العشاء .. قبل النوم بساعتين

2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سن

أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة


يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالى لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون

ماذا تحتاجين
1 كوب ماء جوز الهند
ملعقة مريمارية
½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة
رشة ملح أسود

كيف تطبقين المشروب
فى وعاء على النار قومى بغلى المكونات وتصفيتها وتناول كوب إلى كوبين على مدار اليوم

يساعد ماء جوز الهند في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وزيادة الشبع كما أنه مفيد للبشرة ووظائف الكلى المناسبة .

تعمل بذور الشمر على تنشيط عملية الهضم وبالتى تخلص الجسم من السموم وفقدان الوزن

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