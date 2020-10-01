شركة المياه تعلن انتهاءها من تحويل مسار خط ناهيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم الانتهاء من أعمال تحويل مسار خطي مياه شرب أقطار ٥٠٠ مم و ٣٠٠ مم أسفل كوبري ناهيا والربط علي خط مياه قطر ٨٠٠ مم في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم وتم فتح المياه وجاري وصول المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة.





وكانت الشركة قد أعلنت سابقًا عن قطع المياه عن مناطق (حي بولاق الدكرور – أرض اللواء) لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الاربعاء الموافق 30-9-2020 حتي الساعة 6 من صباح اليوم التالى.





يذكر ان أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن إنتهاء اعمال الاصلاح للخط ١٠٠٠ مم بمنطقة ناهيا، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة فى (صفط اللبن - كفرطهرمس - الطوابق - نهايات فيصل والهرم وغيرها).

وأوضحت الشركة أنه تمت إعادة ضخ المياه بالشبكات وجار التحميل تدريجيا للوصول إلى الضغوط المطلوبة والطبيعية، لجميع المناطق المتأثرة.



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