AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز ترديد الأذكار وأنا على جنابة.. دار الإفتاء تجيب

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:24 ص
حكم ترديد الأذكار
حكم ترديد الأذكار أثناء الجنابة
Advertisements
عبد الرحمن محمد
هل يجوز ذكر الله إذا كان الإنسان على جنابة"؟.. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، وأجابت لجنة الفتوى بالدار عن السؤال بأنه يجوز للإنسان شرعًا ذكر الله تعالى ولو كان على جنابة، لأن الأمر بالذكر جاء مطلقًا فدل ذلك على جواز الذكر فى أى حال يكون عليها الإنسان".

وأضافت لجنة الفتوى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان ذاكرًا لله سبحانه فى كل حركاته وسكناته وفى كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم، فعن عائشة رضى الله عنها قالت: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرُ الله عزَّ وجلَّ على كلِّ أحيَانه".. رواه مسلم.

اقرأ أيضا:

حكم الذكر والاستغفار للجنب
قال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الذكر والاستغفار للجنب جائز، مضيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله.

وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر أن الذكر طمأنينة وسكن وراحة للإنسان المؤمن، ومن اعتاد لسانه على ذكر الله لن يستطيع أن يلجمه بعد ذلك.

حكم تأخير غسل الجنابة حتى الصباح
تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول" ما حكم النوم على جنابة حتى الصباح ".

أجاب مجمع البحوث عبر الفيسبوك: إن من السنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب، لكن الأولى أن لا ينام أو يأكل أو يباشر أي عمل إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوء كوضوئه للصلاة؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة. متفق عليه.

وعن عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ ". رواه أحمد، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل الأكل على جنابة يورث الفقر.. الإفتاء تجيب

هل يجوز ترديد الأذكار وأنا على جنابة.. الإفتاء توضح

علي جمعة يوضح حكم إقامة مجلس ذكر وقراءة القرآن في سنوية المتوفى

هل يجوز الذكر والاستغفار وأنا على جنابة .. الإفتاء تجيب

ما صحة قول إن تأخير الغسل من الجنابة يورث الفقر.. الإفتاء تجيب

حكم النوم على جنابة وهل الأكل عليها يورث الفقر

ترشيحاتنا

قرارات اجتماع مجلس الأهلي الطارئ قبل انعقاده

أبرزها ألم البطن وفقدان.. أعراض تحذيرية لـ سرطان القولون

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 1-10-2020.. فيديو

في ذكرى ميلاد محمد الكحلاوي.. كيف حقق ثروة ضخمة بـ 20 قرشًا

الظهور الأول لـ باتشيكو.. موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الدوري والقناة الناقلة

شاهد.. السيسى ورئيس البرلمان ووزير الخارجية يقدمون واجب العزاء فى أمير الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب

وفاة طفل جون ليجند وكريسي تيجن بعد لحظات من ولادته.. صور

اتهامات بالقتل تلاحق أبوين بعد مصرع طفلهما بجرعة مخدرات زائدة.. تفاصيل