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برلمان

برلماني: الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح قائد تاريخي فقدته الأمة العربية والإسلامية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:16 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
نعى النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، مقدمًا خالص التعازي للكويت وشعبها وبرلمانها وحكومتها، وتمنى لخلفه التوفيق ومتابعة مسيرة الحكمة والثبات التي بدأها الأمير الراحل.

وقال "متولي" إن مواقف الشيخ صباح الأحمد الصباح، ستظل محفورة في ذاكرة الأجيال الكويتية والخليجية والعربية كقائد عربي كرس حياته للخير والسلام، فما ترك قضية عربية إلا وكان له دور فيها كعامل خير ووفاق، لأنه كان يرى أن المسؤولية تقتضي العمل من أجل الوطن والأمة وبذل كل جهد لحمايتهما وتعزيز دورهما، وصد الأذى عنهما.

 وأضاف أنه برحيل أمير الكويت تفقد الأمة العربية قائدًا تاريخيًا عمل منذ عقود طويلة، بصدق وإخلاص مع إخوانه الزعماء العرب وقادة دول الخليج على تعزيز التعاون الأخوي، عبر تقريب وجهات النظر، والذود عن قضايا الأمة، وسعيه الدؤوب إلى قيادة نهضة تنموية شاملة في الكويت التي حققت إنجازات ضخمة في عهده.
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