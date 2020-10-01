برلماني: الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح قائد تاريخي فقدته الأمة العربية والإسلامية

نعى النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، مقدمًا خالص التعازي للكويت وشعبها وبرلمانها وحكومتها، وتمنى لخلفه التوفيق ومتابعة مسيرة الحكمة والثبات التي بدأها الأمير الراحل.





وقال "متولي" إن مواقف الشيخ صباح الأحمد الصباح، ستظل محفورة في ذاكرة الأجيال الكويتية والخليجية والعربية كقائد عربي كرس حياته للخير والسلام، فما ترك قضية عربية إلا وكان له دور فيها كعامل خير ووفاق، لأنه كان يرى أن المسؤولية تقتضي العمل من أجل الوطن والأمة وبذل كل جهد لحمايتهما وتعزيز دورهما، وصد الأذى عنهما.



