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حوادث

تموين سوهاج يُحرر 52 قضيةتموينية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني

تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين في سوهاج، بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة، من تحرير 52 قضية تموينية. 


 تلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملة أمنية لضباط مباحث التموين من تحرير 52 قضية تموينية تضمن "إنتاج خبز بلدي غير مُطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم صرف بون خبز للمواطنين، التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية.


حُررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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