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توك شو

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي الكويت بعد تقديم العزاء فى الراحل صباح الأحمد

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:22 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "الأولى" لقطات عن، لحظة مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تقديم واجب العزاء فى وفاة الأمير الراحل صباح الأحمد.

وُوري جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الثرى في مقبرة الصليبيخات، بعدما أقيمت صلاة الغائب عليه في مسجد بلال بن رباح.


أدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرًا للبلاد، أمام مجلس الأمة الكويتي، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي أول كلمة له كأميرا للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية، غلب البكاء على الشيخ نواف الصباح بيننما كان ينعي الأمير الراحل قائلًا : "الأمير الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له الجميع داخليا وخارجيا".

وتابع الشيخ نواف الصباح: "نستذكر باعتزاز توجيهات الأمير الراحل ونصائحه السديدة".

وأضاف الشيخ نواف الصباح : "بلدنا يواجه ظروفا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، والكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد".

وتابع أمير الكويت "أعاهد الكويتيين بالعمل حفاظًا على وحدة البلاد واستقراراها وأمنها، كما أعاهدكم بعهد ينعم فيه الكويتيون بالحرية والأمن والاستقرار ولا ينعم فيه فاسد بفساده ولا مغامر بمغامرته ولا متكسب بمصالح البلاد بمكسبه".

وحرص أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، على التقاط صورة تذكارية مع اعضاء مجلس الأمة، فور أدائه اليمين الدستورية أميرًا للبلاد خلفًا للشيخ صباح الأحمد الذى وافته المنية صباح الثلاثاء الماضي.

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