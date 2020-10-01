AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أفكار لاستغلال مساحة غرفة النوم!

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:00 م
أفكار لاستغلال مساحة
أفكار لاستغلال مساحة غرفة النوم!
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

كيف تستغل مساحة غرفة النوم الخاصة بك، لكى تشعرك بالراحة والبهجة، عندما يتم حساب مساحة غرفة النوم  ، قم بزيادة مساحة غرفة نومك للاستفادة من كل متر بها، المقياس أمر حيوي للغاية في اتخاذ قرار بشراء أثاث حديث أو كلاسيكي. 


يعد الأثاث الحديث خيارًا أفضل لأنه أقل وأضيق بما يتناسب مع غرفة نومك، وفقا لما نشره موقع Dekoor.


دراسة حجم غرفة النوم ، باب المدخل باب الحمام والنافذة. كن مبدعا. اتباع الغرائز الخاص بك. العب بترتيبات مختلفة على الورق. اختر الترتيب الذي ينقر على عينك على الفور. الصفاء والانسجام كلمات أساسية في إبقاء السرير أمام النافذة.


كما أنه عملي. لأنه يوفر مساحة أكبر في الغرفة وهو مناسب للتنقل في جميع أنحاء الغرفة ويوفر مساحة إضافية للعناصر الضرورية الأخرى. الأثاث "المفتوح" ، على سبيل المثال ، منضدة أنيقة أو سرير حديدي يحافظ على تهوية الغرفة وأخفها وإشراقها.


فكر بشكل عمودي. هذا يأخذ مساحة أرضية أقل، تعتبر الأرفف العائمة طريقة ممتازة للحفاظ على الأشياء مرتبة ومنظمة.

شراء سلع متعددة الأغراض. دهان الجدران والسقف بلون أفتح ، مثل الأبيض المصفر أو الأزرق الفاتح ؛ تعطي الخلفية ذات الألوان الفاتحة مظهرًا أكثر اتساعًا واتساعًا.

يجب وضع المواد الزخرفية بالقرب من بعضها البعض في الأنماط والتصاميم بحيث تكمل بعضها البعض.


يتم إنشاء وهم النوافذ الأطول والأكبر من خلال تثبيت قضبان النوافذ الأطول بالقرب من السقف.

يجب أن يتوافق التباين في نغمة وشدة البياضات وأغطية الوسائد والبطانيات مع محيط غرفة النوم.


أضئ غرفتك بعدة أضواء معلقة ناعمة قادمة من أماكن واتجاهات مختلفة. إنه يطمس حواف غرفة نومك ، وبالتالي يجعلها تشعر بالرومانسية والأكبر مع سقف مرتفع.


يعد استخدام المرايا الصغيرة في مجموعة فكرة جديدة لخلق عمق وأبعاد لغرفة النوم الصغيرة وأيضًا إضافة اهتمامات بصرية.

كرسي ومكتب صغير الحجم بجوار السرير منضدة كبيرة الحجم وسطح عمل. أخيرًا ، تُضفي السلال الصغيرة والدلاء المعلقة على قضبان قابلة للتركيب لمسة رقيقة على بيئة غرفة النوم.


يمكن استخدام هذه السلال والدلاء المعلقة لحفظ الأشياء الصغيرة ويمكن تزيينها بالزهور الاصطناعية أو أي أشياء أخرى ترضيك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تنظيم المطبخ بأسهل الخطوات

أفكار منزلية للتزيين.. المطبخ وغرفة النوم أبرز الأماكن

بأقل تكلفة.. أفكار منزلية لتزيين غرفة النوم

نصائح سريعة لاختيار السجاد في الشقة بشكل يناسب حجم الأثاث

أفكار تخزين للشقق الصغيرة

قبل موسمه... زين غرفة نومك بلمسات الشتاء

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يعود لأرض الوطن بعد تقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي الكويت بعد تقديم العزاء فى الراحل صباح الأحمد

هاني الناظر يحذر من تناول هذا الدواء ويوصى بـ مصل الإنفلونزا

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب

أكبر من الكلاب.. قطط ضخمة تتجول في الشوارع ليلًا| شاهد

اتفاق عربي جديد مع إسرائيل.. لبنان يعلن اتجاهه لترسيم الحدود البرية والبحرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يحذر من تناول هذا الدواء ويوصى بـ مصل الإنفلونزا

حبيبة بن افليك تتصدر غلاف مجلة فوج بـ جلسة تصوير مثيرة.. صور

بالإجماع إعادة انتخاب محمد أبو العينين رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية