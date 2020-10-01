حبس عامل في واقعة وفاة زوجته عقب مشاجرة بينهما بالشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق، حبس عامل فى واقعة وفاة زوجته بسبب مشاجرة بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





، كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس مباحث المركز ،تحفظت على العامل وقررت نيابة مركز الزقازيق، انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الأحرار بوصول "ن"، 21 سنة، ربة منزل، مقيمة بين الجسرين أنشاص البصل دائرة مركز الزقازيق، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة لم يستطع الجزم بسبب الوفاة، لوجود كدمة بالذراع.

فيما انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق لفحص البلاغ، وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المجنى عليها وزوجها أمس، وتوفيت اليوم، واتهمت أسرة الزوجة زوجها، 36 سنة، عامل، بالتسبب فى الوفاة بسبب خلافات زوجية بينهما، وجار تحرير محضر بالواقعة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على الزوج، وقررت نيابة مركز الزقازيق، انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة