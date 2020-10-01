إنشاء أول وحدة مرور بواحة سيوة

يجرى حاليا بواحة سيوة بمطروح أعمال إنشاء وتطوير عدد من المشروعات الخدمية، تيسيرا على المواطنين.





حيث يتم لأول مرة إنشاء مبنى إدارة المرور بواحة سيوة بهدف خدمة أبناء الواحة بدلا من السفر لمدينة مرسى مطروح وقطع مسافة 300 كيلو تيسيرا على المواطنين.





كما يتم إنشاء السوق الحضاري بمنطقة أبوصحر ا وتطوير مستشفى سيوة المركزي، بالإضافة إلى رصف عدد من شوارع الواحة.





وقام العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة يرافقه المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان بمطروح بالمرور الميدانى وتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالواحة ومنها (السوق الحضاري بمنطقة أبو صحرا - مستشفى سيوة المركزي - مبنى إدارة المرور).





حيث تابع نسب التنفيذ والأعمال الجارية بتلك المشروعات والإسراع بها وفق المواصفات الفنية بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



