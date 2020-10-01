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محافظات

إنشاء أول وحدة مرور بواحة سيوة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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ايمن محمود
يجرى حاليا بواحة سيوة بمطروح أعمال إنشاء وتطوير عدد من المشروعات الخدمية،  تيسيرا على المواطنين.
 

حيث يتم لأول مرة إنشاء مبنى إدارة المرور بواحة سيوة بهدف خدمة أبناء الواحة بدلا من السفر  لمدينة مرسى مطروح وقطع مسافة 300 كيلو تيسيرا على المواطنين. 

كما يتم إنشاء السوق الحضاري بمنطقة أبوصحر ا وتطوير مستشفى سيوة المركزي، بالإضافة إلى رصف عدد من شوارع الواحة.

وقام العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة يرافقه المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان بمطروح بالمرور الميدانى وتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالواحة ومنها (السوق الحضاري بمنطقة أبو صحرا - مستشفى سيوة المركزي - مبنى إدارة المرور).

حيث تابع نسب التنفيذ والأعمال الجارية بتلك المشروعات والإسراع بها وفق المواصفات الفنية بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار المتابعة الميدانية لنسب تنفيذ المشروعات الجارية، وتذليل العقبات للإسراع في إنهاء كل المشروعات وفق المواصفات الفنية والتوقيتات المحددة بجميع أنحاء المحافظة.
إنشاء أول وحدة مرور بواحة سيوة
إنشاء أول وحدة مرور بواحة سيوة
إنشاء أول وحدة مرور بواحة سيوة
إنشاء أول وحدة مرور بواحة سيوة
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