AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالتزامن مع تلقي طلبات التصالح.. محافظ الشرقية يكلف بتكثيف متابعة المراكز التكنولوجية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:18 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي

أصدر الدكتور ممدوح غراب  محافظ الشرقية القرار رقم 8398 لسنة 2020 بتكليف إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة بالمرور على أعمال المراكز التكنولوجية بنطاق مراكز ومدن [ ههيا – الإبراهيمية – أبو كبير – فاقوس – كفر صقر – أولاد صقر – الحسينية – صان الحجر – منشأة أبو عمر ] والوحدات المحلية القروية التابعة للتأكد من إلتزام العاملين بمنظومة تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح من تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الصادرة من أجل التسهيل والتيسير علي المواطنين، وإزالة كافة العراقيل التي قد تعيق العمل وإعداد تقرير للعرض علي المحافظ بصفة دورية في هذا الشأن.

 

كما كلّف المحافظ إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة المرور علي أعمال المراكز التكنولوجية بنطاق مراكز ومدن [ الزقازيق – حي أول – حي ثان – منيا القمح – أبو حماد – بلبيس – مشتول السوق – ديرب نجم – القنايات – القرين ] والوحدات المحلية القروية التابعة للتأكد من إلتزام العاملين بمنظومة تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح من تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الصادرة من أجل التسهيل والتيسير علي المواطنين وإزالة كافة العراقيل التي قد تعيق العمل وإعداد تقرير للعرض علي المحافظ بصفة دورية في هذا الشأن .

أقرأ ايضا:

أكثر من 103 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء بالشرقية وتقديم تسهيلات للمواطنين

وأوضح محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء بعد الإطلاع علي  القانون رقم ( 43 /1979 ) بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلي القانون رقم 17 لسنه 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح وتقنين الأوضاع في بعض المخالفات التي أرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون بناء الموحد رقم ( 119 ) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والمعدل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2020 والمعدل بالقانون رقم ( 800 ) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية - وعلي توجيهات رئيس الوزراء، باجتماع مجلس المحافظين بالتيسير علي المواطنين فيما يخص طلبات التصالح على المخالفات الخاصة بأعمال البناء وتحقيقًا للصالح العام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد: استمرار تلقى طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية الجمعة والسبت

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء

محافظ بورسعيد: استمرار العمل أيام العطلات لتلقى طلبات التصالح ودفع رسوم الجدية

محافظ بورسعيد: متابعة مستمرة لـ طلبات التصالح ودفع رسوم الجدية

مراكز بورسعيد التكنولوجية تعمل طوال أيام الأسبوع لتلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة سداد 25 % جدية التصالح قبل 15 سبتمبر

ترشيحاتنا

تعرف علي التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد للأهلي

أخبار الرياضة.. استقالة مدرب الزمالك.. موسيماني يرفض محمد يوسف في جهازه المعاون بالأهلي.. وفايلر: أنا من قمت بفسخ عقدي

حبيبة بن افليك تتصدر غلاف مجلة فوج بـ جلسة تصوير مثيرة.. صور

شهادات الاستثمار حلال ام حرام ؟ الإفتاء توضح

أول لقاء لـ باتشيكو .. التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والمصري

هل يجوز ترديد الأذكار وأنا على جنابة.. دار الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يحذر من تناول هذا الدواء ويوصى بـ مصل الإنفلونزا

حبيبة بن افليك تتصدر غلاف مجلة فوج بـ جلسة تصوير مثيرة.. صور

بالإجماع إعادة انتخاب محمد أبو العينين رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية