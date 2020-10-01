بالتزامن مع تلقي طلبات التصالح.. محافظ الشرقية يكلف بتكثيف متابعة المراكز التكنولوجية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 8398 لسنة 2020 بتكليف إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة بالمرور على أعمال المراكز التكنولوجية بنطاق مراكز ومدن [ ههيا – الإبراهيمية – أبو كبير – فاقوس – كفر صقر – أولاد صقر – الحسينية – صان الحجر – منشأة أبو عمر ] والوحدات المحلية القروية التابعة للتأكد من إلتزام العاملين بمنظومة تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح من تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الصادرة من أجل التسهيل والتيسير علي المواطنين، وإزالة كافة العراقيل التي قد تعيق العمل وإعداد تقرير للعرض علي المحافظ بصفة دورية في هذا الشأن.

كما كلّف المحافظ إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة المرور علي أعمال المراكز التكنولوجية بنطاق مراكز ومدن [ الزقازيق – حي أول – حي ثان – منيا القمح – أبو حماد – بلبيس – مشتول السوق – ديرب نجم – القنايات – القرين ] والوحدات المحلية القروية التابعة للتأكد من إلتزام العاملين بمنظومة تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح من تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الصادرة من أجل التسهيل والتيسير علي المواطنين وإزالة كافة العراقيل التي قد تعيق العمل وإعداد تقرير للعرض علي المحافظ بصفة دورية في هذا الشأن .

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وأوضح محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء بعد الإطلاع علي القانون رقم ( 43 /1979 ) بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلي القانون رقم 17 لسنه 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح وتقنين الأوضاع في بعض المخالفات التي أرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون بناء الموحد رقم ( 119 ) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والمعدل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2020 والمعدل بالقانون رقم ( 800 ) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية - وعلي توجيهات رئيس الوزراء، باجتماع مجلس المحافظين بالتيسير علي المواطنين فيما يخص طلبات التصالح على المخالفات الخاصة بأعمال البناء وتحقيقًا للصالح العام.