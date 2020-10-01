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أخبار العالم

إنجاز عربي جديد.. الإمارات ضمن أفضل دول العالم في مؤشر التنافسية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:01 م
الإمارات
الإمارات
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محمود نوفل
احتلت الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الأولى عربيًا وعلى دول المنطقة كواحدة من أفضل دول العالم تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2020، والصادر عن "مركز التنافسية العالمي" ، التابع لـ " المعهد الدولي للتنمية الإدارية" بمدينة لوزان السويسرية.

وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الـ 14 عالميًا في الترتيب العام متقدمة على دول مثل استراليا، والصين، وألمانيا، وفرنسا واليابان وبلجيكا، الأمر الذي يعتبر إنجازًا متميزًا خلال الفترة التي تعصف تداعيات "كوفيد -19"، بكبرى اقتصادات العالم.

وتعد هذه هي المرة الثانية لدولة الإمارات التي تحافظ  فيها علي المركز الأول عربيًا في كافة المحاور الرئيسية الثلاثة للتقرير، وهي محور التكنولوجيا والذي حققت به الدولة المركز الرابع عالميًا، والمركز 11عالميًا في محور الجاهزية للمستقبل، وقفزت 4 مراتب في محور المعرفة.

 ويُشار الي ان مؤشر التنافسية الرقمية العالمية لهذا العام، يرصد أداء 63 دولة من خلال 52 مؤشرًا فرعيًا، تلتقي في 9 محاور فرعية لتشكل مجتمعة المحاور الرئيسة الثلاثة للتقرير.

وبدوره أكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المرّي، إن "تحقيق دولة الإمارات للمركز الأول عالميًا في (مؤشر الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص)، حيث يعتبر تأكيدًا على يقين حكومة دولة الإمارات الراسخ بأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمبني على توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز دور القطاع الخاص كونه أحد الأركان الهامة في اقتصاد الدولة، والعمل على اعتماد سياسات حكومية منفتحة تعزز من الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص".
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