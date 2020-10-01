AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير الإسكان: المعارض العقارية تهدف إلى إعادة الثقة للعملاء وتجاوز جائحة كورونا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:03 م
وزير الإسكان
وزير الإسكان
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن معرض "عقارى" يعد مبادرة قوية لإعادة الثقة للسوق العقاري المصرى.

وأوضح الجزار خلال افتتاح المعرض قبل قليل، أنه يهدف لطمأنة العملاء بعد جائحة كورونا والتغيرات التى شهدها القطاع الأهم والأكثر نموا بالسوق المصرى، وكذا يهدف إلى إعادة الثقة للاقتصاد من جديد. 

اقرأ أيضا:

وأضاف وزير الإسكان أن المعرض يعد انطلاقة جيدة يجمع مجموعة من المستثمرين في المدن الجديدة وهو ما يؤكد أن الدولة تتيح الفرص الاستثمارية للمطورين.

وتابع الوزير، أن المستثمرين يعملون جنبا إلى جنب مع وزارة الإسكان وكل مؤسسات الدولة المعنية لتوزيع التنمية على مناطق جغرافية متنوعة، وزيادة الرقعة المعمورة لتصل إلى 14% خلال 10 سنوات وفقا لرؤية مصر 2030.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمقدم 50 ألف جنيه.. غدا بدء حجز 2351 قطعة أرض فى 14 مدينة جديدة

الإسكان تكشف حجم الاستثمارات بمدن الجيل الرابع في القاهرة والصعيد وأهم المشروعات التنموية للوزارة

اليوم.. انطلاق فعاليات معرض عقارى بحضور وزير الإسكان وبإجراءات احترازية

ترشيحاتنا

زوج يختطف طائرة هليكوبتر لتهريب زوجته من السجن.. ومفاجأة تفسد خطته

هل يجوز ترديد الأذكار وأنا على جنابة.. دار الإفتاء تجيب

أقوى من المسكنات.. أطعمة تخلصك من الصداع فى لمح البصر

بنك ناصر: الرئيس السيسي وجه بإطلاق صندوق خيري لسداد الأموال عن الغارمين.. فيديو

الناس الرايقة.. شاهد | نسرين أمين ويسرا والعسيلي ونجلاء بدر من إحدى السهرات

حبيبة بن افليك تتصدر غلاف مجلة فوج بـ جلسة تصوير مثيرة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبيبة بن افليك تتصدر غلاف مجلة فوج بـ جلسة تصوير مثيرة.. صور

بالإجماع إعادة انتخاب محمد أبو العينين رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب