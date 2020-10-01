وزير الإسكان: المعارض العقارية تهدف إلى إعادة الثقة للعملاء وتجاوز جائحة كورونا

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن معرض "عقارى" يعد مبادرة قوية لإعادة الثقة للسوق العقاري المصرى.





وأوضح الجزار خلال افتتاح المعرض قبل قليل، أنه يهدف لطمأنة العملاء بعد جائحة كورونا والتغيرات التى شهدها القطاع الأهم والأكثر نموا بالسوق المصرى، وكذا يهدف إلى إعادة الثقة للاقتصاد من جديد.





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وأضاف وزير الإسكان أن المعرض يعد انطلاقة جيدة يجمع مجموعة من المستثمرين في المدن الجديدة وهو ما يؤكد أن الدولة تتيح الفرص الاستثمارية للمطورين.





وتابع الوزير، أن المستثمرين يعملون جنبا إلى جنب مع وزارة الإسكان وكل مؤسسات الدولة المعنية لتوزيع التنمية على مناطق جغرافية متنوعة، وزيادة الرقعة المعمورة لتصل إلى 14% خلال 10 سنوات وفقا لرؤية مصر 2030.