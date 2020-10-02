بعد افتتاح المقر الجديد لمكافحة الأمراض المتوطنة .. تعرف على إداراتها ومساهماتها في حماية المواطنين

شهدت محافظة البحيرة، صباح يوم الثلاثاء الماضي إفتتاح المقر الجديد للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، بالتزامن مع افتتاح المقر الجديد لمديرية الصحة بالبحيرة، وافتتاح ٧ مشاريع قومية أخري بنطاق مركز دمنهور.

أوضحت الدكتورة هناء عطية عبدالسلام مدير عام لإدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بالبحيرة، أن الإدارة تشمل ٤ إدارات مصغرة تضم إدارة علاج البلهارسيا والطفيليات المعوية، إدارة مكافحة القواقع، إدارة مكافحة الملاريا والفيلاريا، إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، بالإضافة إلى إدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات الذي يقوم على جمع البيانات و توفير دعم فني تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين و العاملين داخل الإدارة العامة.

وأشارت عطية، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إلي أن كل إدارة تشمل معامل مخصصة للفحص كل نوع من الأمراض ورصد المخاطر التي تواجه المواطن المصري في مجال مكافحة الأمراض المتوطنة، مشيرة إلى أن يتم تطبيق معايير الجودة داخل الإدارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة العاملين داخل الإدارة.

وأكدت أن الإدارة العامة نفذت العديد من الحملات القومية المختلفة هذا العام وعلى مدار السنين الماضية، للقضاء على الطفيليات المعوية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية، والقضاء على بؤر البلهارسيا بالمحافظة، لافتًا إلى أن هذه البؤر صغيرة و محدودة في بعض قرى المحافظة، موضحة أن يوجد خطة شاملة للقضاء على البلهارسيا نهائيًا في نهاية هذا العام.

وأشارت إلي أنه يتم إجراء العديد من الفحوصات الطبية بصفة مستمرة للكشف عن أمراض (البلهارسيا– الفشيولا– الفيلاريا– الملاريا- الطفيليات المعوية)، موضحة أن تم علاج جميع الحالات المصابة مجانًا، مشيره أن من أصعب الأمراض التي تواجه المواطنين مرض الفشيولا بسبب صعوبة التشخيص.

أوضحت أن تم الاستعداد التام لموسم الشتاء وإرتفاع منسوب المياه، مشيرة إلى أن تم تشكيل فريق طوارئ بالإدارة والعمل بالسيارات المزودة بأدوات المكافحة والاستكشاف و الترصد الحشري ليرقات البعوض، والتجمعات المائية الناتجة عن الأمطار الغزيرة بالمحافظة، والعقارب التي تم جرفها مع مياه الأمطار و الفيضانات في المناطق الرملية ومكافحتها بتلك الأماكن.

أشارت إلى أن تم أيضا الترصد الحشري للذباب المنزلي وذبابة الرمل،و مكافحة البعوض البالغ باستخدام أجهزة الضباب ومكافحة اليرقات بمواتير الرش في جميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدة أن محافظ البحيرة ووكيل وزارة الصحة قاموا بتوفير كافة الأدوات اللازمة لمكافحة العدوى بكل أنواعها.

أكدت أن إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بالبحيرة، شاركت في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع مراكز ومدن المحافظة من خلال تطهير وتعقيم الشوارع والأماكن التي ظهرت فيها حالات إيجابية و عمل حملات تثقيفية للمواطنين لكيفية التعامل مع المرض والوقاية منه.

وناشدت المواطنين، باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، من خلال ارتداء الواقيات الشخصية و تطهير المنازل وعدم تناول الاطعمة قبل غسلها جيدًا، مشيره إلى أن يوجد العديد من الأمراض الأخرى التي تهدد حياة المواطن يجب أن يتبع الطرق الصحيحة والصحية للوقاية منها من خلال الحملات والبرامج الصحية التي تقوم بها الإدارة في كافة مراكز المحافظة.



اقرأ أيضا:

بمناسبة احتفالات العيد القومي للمحافظة.. آمنة يبشر أهالي البحيرة بافتتاح 111 مشروعا قوميا



