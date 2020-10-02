التفاح والكلاماتا.. بركة موسم الجني تحل على بلد التين والزيتون

عندما يحين موسم جني الزيتون في طور سيناء بلد التين والزيتون تحل الخير والبركة علي المزارعين وتوفر فرص العمل للعمال والمزارعين وتعمل معاصر الزيتون لإنتاج الزيت البكر الطازج وتكون اسعاره في متناول الجميع وينتشر في الاسواق والشوادر .





وتشتهر مدينة طور سيناء بزراعة الزيتون بكل انواعه ويزرع في مزارع الوادي والجبيل وخلال ٣ سنوات يبدا في الطرح الوفير .





وقال عبده المغربي احد المزارعين في طور سيناء إن الزراعة في طور سيناء تنمية واستقرار للمواطن ولابد من التشجيع علي زراعة الزيتون وخاصة عندما تكون الاراضي صالحة لتلك لزراعة الزيتون ، والذي يجعل الأرض جنة خضراء





واضاف سليمان فرج احد العاملين في جمع الزيتون بمزارع إن موسم جمع الزيتون يوفر فرص عمل كثيرة الذين يعملون في جمع الزيتون علاوة على انه محصول يوفر الزيت الطبيعي لسكان طور سيناء.





ومن جانبه اكد المهندس جمال النجار مدير المزارع النموذجيه إن في طور سيناء تتوفر كل انواع الزيتون التفاح والكلاماتا والدولسي والعجيزي وينمو بشكل طبيعي بدون مبيدات حيث إن الارض صالحة للزراعة الزيتون وتعطي الخير الوفير.





وأشار مدير المزارع النموذجيه الي أن الزيتون يتم طرحه في الشوادر باسعار مخفضة وعصر المتبقي منه ليكون زيت زيتون بكر.