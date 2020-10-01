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وزارة التضامن تشرح وتوضح تفاصيل برنامج فرصة.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:05 م
برنامج فرصة
برنامج فرصة
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هاجر إبراهيم
تحدث الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزير التضامن للتمكين الاقتصادى، عن تفاصيل برنامج فرصة، قائلا: "اللى عنده مشكلة ومدخلش سوق العمل أو دخله وتعرض لمشكلة وأصبح عاطل أو زوجة تعرضت لأزمة مالية، فبالتالى تلك الفئات تحتاج إلى مصدر للدخل.

وأضاف "الشبوارى" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى ام سي"، أنه من خلال برنامج فرصة سيتم إتاحة الفرصة لتلك الفئات، موضحًا أن برنامج تكافل وكرامة يعتبر دعماً نقدياً بدون أى عمل.

وتابع أنه تم تأسيس برنامج فرصة للعمل، لافتا إلى أنه عبارة عن برنامج تخرج من الفقر، حيث إنه يتولى تلك الفئات من الألف للياء.

وأكد أنه تم إنشاء برنامج التحفيز والتشجيع، وهو عبارة عن جلسة خمس ساعات مع الأفراد العاطلين عن العمل والتى ليس لديهم رغبة فى العمل، ومن خلاله سيتم شرح الظروف الحالية للبلاد ويتم تشجيعهم.

وبرنامج فرصة هو أحد برامج التي تستكمل شبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لمستفيدي برامج الدعم النقدي ويستهدف القادرين علي العمل والراغبين منهم، حيث يعتمد على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص عمل، ويعمل البرنامج على التوسع في الدور الارشادي والتوجيهي لشبكة الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة، في مختلف المحافظات.
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