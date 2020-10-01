وزارة التضامن تشرح وتوضح تفاصيل برنامج فرصة.. فيديو

تحدث الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزير التضامن للتمكين الاقتصادى، عن تفاصيل برنامج فرصة، قائلا: "اللى عنده مشكلة ومدخلش سوق العمل أو دخله وتعرض لمشكلة وأصبح عاطل أو زوجة تعرضت لأزمة مالية، فبالتالى تلك الفئات تحتاج إلى مصدر للدخل.





وأضاف "الشبوارى" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى ام سي"، أنه من خلال برنامج فرصة سيتم إتاحة الفرصة لتلك الفئات، موضحًا أن برنامج تكافل وكرامة يعتبر دعماً نقدياً بدون أى عمل.





وتابع أنه تم تأسيس برنامج فرصة للعمل، لافتا إلى أنه عبارة عن برنامج تخرج من الفقر، حيث إنه يتولى تلك الفئات من الألف للياء.





وأكد أنه تم إنشاء برنامج التحفيز والتشجيع، وهو عبارة عن جلسة خمس ساعات مع الأفراد العاطلين عن العمل والتى ليس لديهم رغبة فى العمل، ومن خلاله سيتم شرح الظروف الحالية للبلاد ويتم تشجيعهم.