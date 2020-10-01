الأعراض المبكرة لهشاشة العظام وكيفية تجنبها

وبحسب موقع "هيلث لاين"، إليك أبرز أعراض هشاشة العظام التي يمكنك ملاحظتها في البداية حتى تستشر طبيبك وتبدأ في العلاج المبكر.

تصيب هشاشة العظام الغالبية العظمى من النساء بعد ولكن قد تحدث أيضًا لدى الأشخاص الصغار



يعد مرض هشاشة العظام من الأمراض التى يمكن أن تتطور بشكل سريع دون الشعور به، وخاصة عند كبار السن غالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد، ولا توجد أعراض واضحة له بشكل دقيق أبرزها والتعرض للكسور بشكل متكرر وسهل نتيجة ضعف العظام ونقص في الطول وعدم القدرة على حمل الاشياء الثقيلة الشعور بآلام مستمرة في الظهر والمفاصل والركبة







علاج هشاشة العظام

وفقا لموقع موقع "boldsky" إليكم أبرز طرق العلاج الطبيعية للتخلص من هشاشة العظام.

- الوخز بالإبر يستخدم العلاج بالوخز بالإبر أظهرت الدراسات أن الوخز بالإبر يمكن أن يكون علاجًا فعالًا عن طريق زيادة كثافة المعادن في العظام.

- الفواكه والخضراوات أظهرت الدراسات البحثية أن تناول كميات أكبر من الفاكهة والخضراوات قد ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام



